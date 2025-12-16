布朗大學黑衣槍手在逃 FBI地毯式搜索、懸賞5萬元緝兇

警方公布布朗大學的槍擊事件嫌疑人畫面。（路透）

美國常春藤盟校布朗大學期末考週驚爆致命槍擊 案，釀成2死多傷，緝兇行動今天進入第4天，聯邦調查局（FBI ）專家在校園周邊展開地毯式搜索，並懸賞5萬美元徵集線索。

綜合法新社和路透報導，FBI在社群媒體發布的照片顯示，鑑識專家與蒐證小組在羅德島州 首府普羅維登斯（Providence）的布朗大學（Brown University）校園外，沿著覆蓋積雪的地面進行搜索。

一名黑衣人13日下午4時左右闖進布朗大學，朝正在期末考的學生開槍，隨後逃離現場。校園及周邊社區連日來瀰漫著緊張氣氛，許多布朗大學學生匆匆離開普羅維登斯，不少居民也選擇待在家中、緊閉門窗，

街上異常冷清。

普羅維登斯執法機關今天在簡報會中公布一段新的時間軸影片，畫面可見一名被列為「關係人」的男子在校園附近的住宅區行走。

這段內容由社區監控與行車記錄器拍攝畫面剪輯而成，重現犯嫌當天行蹤，希望有人能認出他。

畫面顯示，一名身穿深色衣物、戴著口罩的男子在13日下午2時至3時間，沿著多條不同街道快步行走，途中一度奔跑，地點距離稍後發生槍擊案的校園建築僅約一個街區。

另一段影片從遠處拍到同一名男子，在警車閃著緊急燈號抵達現場的同時，從該棟建築的停車場朝街道方向步行離開。最後一段畫面則顯示，在槍擊案發生約3分鐘後，這名男子仍沿著那條街道行走。

普羅維登斯警察局長培瑞斯（Oscar Perez）說：「影像畫質已經提升，我們希望民眾留意這個人的肢體動作和身體姿態…這些細節可能有助各位辨識此人。」

警方昨天挨家挨戶查訪，尋找任何可能在當天拍到槍手行蹤的錄影裝置。

培瑞斯再次籲請住家或車輛裝有監視錄影裝置的民眾向警方提供相關影像，他補充說，調查人員已蒐集到約200條有效線索。

當局先前拘留一名疑似與槍擊案有關的男子，一度緩解學生與居民的不安，但調查人員稍後表示「沒有理由再認定他是關係人」，因而將其釋放。

FBI懸賞5萬美元緝凶，並呼籲民眾將其視為「持有武器、具危險性的人物」，還說此人「身高約5呎8吋（約173公分），體格壯碩」。

布朗大學今天敦促案發時可能在附近的學生安排接受警方詢問。

校方表示：「即使是看似無關緊要的細節，也可能對案情有所幫助。」

羅德島州檢察長奈倫哈（Peter Neronha）說：「我們愈早確認此人身分，就能愈快讓案件取得突破。」