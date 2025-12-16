密謀跨年夜爆炸案 反政府組織5人落網 包括1華女

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
四名反資本主義人士打算在除夕攻擊若干企業，還好被提前偵破。圖為聯邦調查局公布的四名被捕嫌犯照片。(路透)
四名反資本主義人士打算在除夕攻擊若干企業，還好被提前偵破。圖為聯邦調查局公布的四名被捕嫌犯照片。(路透)

司法部15日宣布，密謀跨年夜將在南加州兩家公司的多個地點發動爆炸案的五名嫌犯12日已經落網，遭到共謀犯罪、持有未登記爆裂物裝置等罪名起訴。根據法院紀錄，嫌犯同為反資本主義、反政府團體的極端主義組織成員，其中一人是英文名「提娜」(Tina)的41歲華人婦女賴辰婷(Chen-Ting Lai，音譯)。聯邦檢察官說，未來幾周將追加起訴罪名。

加州首席助理聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)15日在記者會說，四名嫌犯12日在洛杉磯東部莫哈維沙漠(Mojave Desert)演練如何組裝爆裂物裝置時被捕。

根據司法部刑事訴狀(criminal complaint)，被捕嫌犯除了賴辰婷之外，還有30歲的卡羅(Audrey Illeene Carroll)、32歲的佩吉(Zachary Aaron Page)、24歲的賈菲德(Dante Gaffield)，四人都來自洛杉磯地區。另一人則由FBI紐奧良辦公室逮捕。

執法官員並未說明四嫌犯案動機為何，僅表示四人同屬主張去殖民化、部落自主的「龜島解放陣線」(Turtle Island Liberation Front)成員。「龜島」(Turtle Island)是原住民描述北美洲的詞彙。「龜島解放陣線」曾在社群媒體鼓吹對政府官員施以暴力。

司法部長邦迪(Pam Bondi)15日在社群網站表示，執法官員阻止了原本可能發生的大規模、駭人的恐怖陰謀。她表示，嫌犯計畫2026年鎖定移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員與車輛為攻擊目標。

執法官員15日拒絕透露遭到嫌犯鎖定攻擊的兩家企業為何，一名司法部高層官員則說，嫌犯打算下手的目標是「像亞馬遜(Amazon)類型」的物流中心( logistics centers)。

法院紀錄顯示，根據標題為「午夜太陽行動」（OPERATION MIDNIGHT SUN）的八頁手寫行動計畫書，嫌犯打算在背包裡裝滿「製作複雜的土製炸彈」，上面有組裝爆裂裝置、如何避免留下證據的說明，包括使用拋棄式手機(burner phones)、戴手套、蓋住頭髮以免留下DNA，私人行動裝置則留在家裡下載時間冗長的影片，做為不在場證明。

計畫書打算在五個地點同時引爆，並指出跨年夜是爆炸案行動良好時機，因為「放煙火的時候出現爆炸聲，比較不會像平日一樣立即引人注意」。計畫書上也強調「絕對不能出錯」。

法院指出，四名嫌犯在加密通訊軟體Signal名稱為「黑蓮教團」(Order of the Black Lotus)的群組討論如何測試爆裂物。

南加偵破一起準備在除夕攻擊企業的「龜島解放陣線」成員，圖為司法部在起訴書中提出的...
南加偵破一起準備在除夕攻擊企業的「龜島解放陣線」成員，圖為司法部在起訴書中提出的查獲的證據。(照片來源：司法部)
司法部在對「龜島解放陣線」成員的起訴書中提出的調查證據，傳單揚言要消滅ICE。(...
司法部在對「龜島解放陣線」成員的起訴書中提出的調查證據，傳單揚言要消滅ICE。(照片來源：司法部)

