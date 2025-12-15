舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷

舊金山 最受遊客歡迎的纜車(cable car)15日下午突然停駛，造成至少15人受傷。

舊金山消防局透過社群平台「X平台」發文表示，這起事故共造成15人輕重傷，其中兩人送醫治療，其餘傷者由消防人員在現場進行緊急處置。

負責纜車營運的舊金山交通局表示，已著手調查事故原因，但尚未對纜車突然停駛的具體情況作出說明。

美聯社報導，纜車是舊金山的重要觀光 象徵之一，也是城市歷史與文化的代表。

Chaos on San Francisco street as cable car stops abruptly with 15 hurt

已故傳奇歌王托尼班尼特(Tony Bennett)演唱的名曲「心留在舊金山」(I Left My Heart in San Francisco)，讓舊金山纜車的形象深植人心。

由於纜車車廂採半露天設計，乘客無須繫安全帶，且經常將身軀探至車廂外，引發安全議題相關討論。

舊金山纜車系統始於1870年代，並於1960年代獲指定為國家歷史地標(National Historic Landmark)，目前全市有三條纜車路線持續營運。

舊金山交通局在聲明中強調：「確保所有搭乘舊金山大眾運輸工具乘客的安全始終是我們的首要任務，我們將全面調查事故細節，確保纜車系統的行車安全。」