中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

華爾街 日報13日調查報導，籍貫中國湖北的電腦遊戲大亨徐波(Xu Bo)等中國億萬富豪透過代理孕母 在美國生下數十名甚至上百名嬰兒，目標是建立人數龐大的「超級家庭」(mega-families)，但游走法律邊緣的手段挑戰美國民法規定，也讓協助完成代孕計畫的保母、試管嬰兒(IVF)機構、律師事務所受到檢視。

WSJ：電玩大亨徐波 建「超級家庭」接班

加州洛杉磯郡高等法院家事法庭受理的代理孕母案件例行審查裡，法官裴爾曼(Amy Pellman)的法院助理在一場不對外公開的庭訊中察覺事有蹊蹺，看到同一個名字多次重複出現。一名中國籍億萬富豪對至少四名未出生的孩子主張擁有親權，法院進一步調查後發現，這名富豪透過代孕方式至少已經產下或即將產下另外八名孩子。

曾經出席庭訊的消息人士說，裴爾曼2023年下天傳喚徐波出席閉門庭訊，住在中國的徐波並未親自出庭，而是透過視訊連線、透過口譯回答法官詢問。他說，希望透過代孕在美國生下大約20個兒子，培養成為其個人事業的未來接班人。徐波透過代孕產下的幾個孩子是在爾灣(Irvine)由保母照顧，等待回到中國的相關文件。徐波對法官說，由於工作繁忙，還沒有見過這幾個孩子。

法官駁回官司 對徐波說法感到詫異

消息人士說，徐波的說詞令裴爾曼感到詫異，雖然代孕是協助民眾建立家庭的工具，但徐波的表現卻不像為人父母者。徐波的親權主張遭到裴爾曼駁回，當初徐波花錢請代理孕母生下的孩子，因此陷入法律身分不明的未知處境。

徐波公司回應：很多內容不是真的

徐波創立的線上遊戲公司「多益網路」(Duoyi Network)透過電郵回覆華爾街日報，老闆不接受任何人出於任何目的之採訪請求，而且華爾街日報採訪提要裡描述的很多內容「並不是真的」。

中富豪生大量孩子 揭代孕祕密產業

華爾街日報報導，裴爾曼對於這起秘密訴訟的裁決，讓外界鮮少得知的趨勢因此曝光：美國代理產業基本上缺乏管制，中國精英階層與中國億萬富豪因此悄悄透過孕母在美國生下大量孩子。代理孕母在中國屬於非法。

報導指出，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)已知的兒女共有14名，某些中國家長受到馬斯克啟發，砸下數百萬元費用在美國雇用代理孕母，幫忙建立人數令人瞠目結舌的大家庭。徐波便自稱「中國首父」(China's first father)，憑藉著經常公開抨擊女權主義而聞名。在公司社群媒體上，有人說徐波透過代理孕母在美國生下超過100個孩子。

消息人士說，希望教育集團執行長兼總裁汪輝武(Wang, Huiwu)聘請美國模特等女性捐卵，透過代孕總共生下10個女兒，目的是讓她們有朝一日能嫁給有權勢的男人。