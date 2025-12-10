我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

德州卡車司機違規遭攔查 車藏23無證客

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州24歲的卡車司機阿瑪亞被州警攔下，警方意外發現車內窩藏23名非法移民。(德州公安廳照片)
德州24歲的卡車司機阿瑪亞被州警攔下，警方意外發現車內窩藏23名非法移民。(德州公安廳照片)

德州24歲的卡車司機阿瑪亞(John David Amaya)11月28日在35號州際公路路肩行駛而被州警攔下，警方意外發現車內窩藏23名非法移民，包括幾名兒童。單純的交通攔截衍生出人口走私案。

阿瑪亞被控人口走私罪，另被控持有不到1克的管制藥物。

根據德州州長艾伯特(Greg Abbott)2023年簽署的法律，在德州走私人口將被強制判處10年監禁，這名卡車司機恐難逃長期牢獄刑責。

車內非法移民來自尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和墨西哥，已被移交給邊境巡邏隊(Border Patrol)。

根據公共安全廳(Department of Public Safety)公布的執法紀錄影片，這輛卡車在高速公路上行駛、警員緊跟在後並且將阿瑪亞攔下。

阿瑪亞起初只說是要去載東西，被問及是否有商業駕照時，回答沒帶在身上；接著警員要求搜車，阿瑪亞顯得防備，一邊試著聯絡律師，一邊問警員：「有必要嗎？」又堅稱：「你們沒有理由搜車。」

警員告訴阿瑪亞，將帶警犬搜查車輛，如果警犬發現可疑物品，就有理由搜車。

支援警力隨即趕到，警犬繞卡車轉一圈，警員最終喊道：「有動靜了！」阿瑪亞旋即被拘留。

三名警員一起搜車，拉開通往臥鋪區的拉鍊，發現移民坐著。

這次行動是德州政府「孤星行動」(Operation Lone Star)的一部分，由德州軍事局(Texas Military Department)與公安廳合作，旨在抓捕越境移民。

德州一直是移民危機重鎮，從前總統拜登(Joe Biden)2021年1月就職到2023年9月，共380萬移民湧入。

隨著危機持續，艾伯特宣稱德州不再獨自承擔重擔，開始用巴士將移民從德州運送到聲稱歡迎移民的「庇護城市」。據媒體Axios報導，2022年4月到2023年10月，德州邊境載送移民行動花費數百萬元，平均每位移民運輸成本1650元。

圖為被查獲的移民。(德州公安廳照片)
圖為被查獲的移民。(德州公安廳照片)

非法移民 德州 邊境

上一則

GoFundMe報告：生活開銷眾籌漸多 租金、電費「月帳單」暴增

下一則

女性失智為男性2倍 醫界嘗試荷爾蒙療法預防

延伸閱讀

舊金山市議員推新案　防止ICE使用市有土地移民執法

舊金山市議員推新案　防止ICE使用市有土地移民執法
伊州長簽署新法 禁ICE在法院、醫院抓人

伊州長簽署新法 禁ICE在法院、醫院抓人
大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活

大家來寫書／李元平《德州文史彙編》歷史成為生活
最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元