8年前柯州華裔少女家中被燒死懸案 警求線索 再度公布3嫌照片

華裔少女龍瑪姬2017年12月1日在科州家中被燒死，至今未破案。(聯邦調查局)

2017年12月1日，準備迎接18歲生日的科羅拉多州 貝利鎮(Bailey)華裔 少女龍瑪姬(Maggie Long，音譯)，在家中慘遭殺害。調查當局認為，當天瑪姬可能撞見了家中入室盜竊，竊賊放火燒了她家並將她活活燒死。此案被視為科羅拉多州最受矚目的懸案之一；在該案屆滿八周年之際，專案小組公布了瑪姬和嫌疑人照片，希望找到破案新線索，也想讓社會大眾明白：他們沒有放棄。

自2019年起負責此案的科州調查局調查員辛金斯(Audrey Simkins)告訴「今日美國報」(USA TODAY)：「人們有時以為懸案就是不會有任何進展，但我們希望大家知道，我們一直定期開會討論此案，努力挖掘線索，希望為瑪姬家人找到答案。」

在2021年，此案仍舊毫無進展時，聯邦調查局曾宣布新的犯罪動機。調查人員表示，此案有可能是仇恨犯罪 ，龍家可能因為他們是華裔越南人而成為目標。科州帕克郡(Park County)警長麥格勞(Tom McGraw)當時說：「此案已重新歸類為仇恨犯罪。」盡管此消息引起更多關注並獲得一些線索，但沒有任何證據支持這項理論。

辛金斯表示，各方消息顯示，龍家在當地社區備受歡迎尊重。瑪吉的去世不僅令親人悲痛欲絕，也震驚了她所在的那個小型高中和鄉村社區。辛金斯說：「這對他們來說是一件大事，他們從未忘記此案。 」

警方指稱，2017年12月1日，瑪姬提前放學回家，準備為學校音樂會準備點心。她的兩個姊姊和一個弟弟還在學校，父母忙著經營中餐館。警方認為，瑪姬到家時，家中遭竊，瑪姬和竊賊之間不知發生何事，竊賊最後放火燒了她和房子，然後帶著贓物逃離現場。贓物包括玉雕擺設、一個保險箱、一把貝雷塔手槍、一把AK-47式步槍和2000發子彈。

調查人員搜尋損毀現場時，找到了瑪姬遺骸。調查人員後來公布了三名嫌疑男子畫像。八年過去，嫌疑人身份仍然不明。聯邦調查局現在重新發布瑪姬照片和三名嫌疑男子畫像；並對提供線索幫助破案者，賞金7萬5000元。