北卡公路驚魂 白頭海鵰「掉貓屍砸車」擋風玻璃碎了

這張由北卡羅來納州公路巡警公共資訊辦公室提供的照片顯示，一具貓屍19日砸進一輛正在大煙山國家公園附近公路行駛的車內，導致前擋風玻璃破碎。(美聯社)

北卡羅來納州 西部一名女子日前開車行經大煙山國家公園附近的公路時，突然有一具貓屍從空中掉落，直接砸中乘客側前擋風玻璃，留下巨大破洞。所幸她毫髮無傷，並且在打電話報案時表示，「凶手」是一隻白頭海鵰。

美聯社22日報導，事件發生在19日清晨，地點位於北卡州斯溫郡境內的74號美國國道。目前尚不清楚貓屍究竟是從白頭海鵰爪中滑落，還是牠嫌棄後直接拋下。但駕駛在通話中難以置信地說：「你可能不會相信我，但剛剛有隻白頭海鵰把一隻貓扔進我的擋風玻璃。」

她說：「完全把我的擋風玻璃砸碎了。」

調度員以平靜口吻回應：「好吧，說真的，我相信你。」並忍不住笑了出來，打消駕駛關於是否該報案的疑慮。駕駛也提到，另一名目擊者看見貓掉下來，還說：「這是我見過最瘋狂的事。」調度員安撫她後，確認位置後並表示會派巡警前往做筆錄。

調度員接著詢問：「還有一個問題，貓還活著嗎？」得知貓已死亡且落在路邊後，他回應：「好，我只是必須確認。」

白頭海鵰是北卡州與北美多地的原生鳥類。北卡州野生動物資源委員會官員威克斯（Kendrick Weeks）表示，這隻貓可能是白頭海鵰撿拾的路殺動物，但牠們也確實能抓起這種體型的獵物。他說：「活貓比死貓更難抓。白頭海鵰通常不會捕食牠們覺得難以下嚥的東西，撿食比較常見。」

威克斯進一步表示，老鷹和其他猛禽掉落獵物有多種原因，包括抓握不穩或獵物掙扎，會為了避免受傷而掉落獵物。如果猛禽受到其他猛禽騷擾，或獵物太重無法繼續攜帶，也可能出現類似情況。