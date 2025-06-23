佛州新婚男蜜月海邊戲水 遭雷擊身亡

29歲男子在新士麥那海灘戲水時兩腳浸泡海水，不落發生閃電遭到雷擊，傷重身亡。圖為佛羅里達州一處海灘。示意圖，非新聞事件相關。(路透)

連日來熱浪襲捲佛羅里達州 ，民眾紛紛前往海邊戲水消暑，不料接連發生雷擊事件，造成一死兩傷，而死者是正在度蜜月的新婚男子，令人遺憾。

根據今日美國報(USA Today)報導，佛州沃盧西亞郡(Volusia County)海灘安全海洋救援隊(Beach Safety Ocean Rescue)發言人馬爾佛斯(Tamra Malphurs)透過電子郵件證實，本月20日中午12時30分左右，來自科羅拉多州、29歲男子羅森克蘭(Jake A. Rosencranz)在新士麥那海灘(New Smyrna Beach)戲水時兩腳浸泡海水，不落發生閃電遭到雷擊，傷重身亡。

馬爾佛斯表示，盡管當時救護人員對男子施行心肺復甦術並送醫搶救，可惜還是回天乏術：「他被搬離現場時已經失去意識，最終因傷勢過重不幸離世。」 並透露事發當時，死者與新婚妻子正在度蜜月，這也是佛州今年首次發生的雷擊致死事件。

沃盧西亞郡警長齊武德(Mike Chitwood)事後也在臉書(Facebook)發文透露，死者與新婚妻子當時「在海灘慶祝新婚，不料就在可怕的一瞬間，一切全變了調。」並補充道：「我還是要感謝所有迅速採取行動、希望有機會救回一命而將他送醫急救的人員。」

無獨有偶，根據當地媒體News 6與WESH-TV報導，除了新士麥那海灘發生雷擊，同一天中午12時18分左右，距離奧蘭多(Orlando)東北方約55哩的威尼斯灣(Venetian Bay)高爾夫球場也出現閃雷，結果兩位球友當場被波及，所幸沒有大礙，無需送醫治療。

環境調查資料庫AEM宣稱，閃電在佛州並非罕見現象，根據數據顯示，2024年閃電發生次數最多就在佛州。