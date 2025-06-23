我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對美「軍事回應」後 伊朗官媒宣佈停火

恩愛逾半世紀 港女星雪妮88歲丈夫墜樓亡

佛州新婚男蜜月海邊戲水 遭雷擊身亡

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
29歲男子在新士麥那海灘戲水時兩腳浸泡海水，不落發生閃電遭到雷擊，傷重身亡。圖為佛羅里達州一處海灘。示意圖，非新聞事件相關。(路透)
29歲男子在新士麥那海灘戲水時兩腳浸泡海水，不落發生閃電遭到雷擊，傷重身亡。圖為佛羅里達州一處海灘。示意圖，非新聞事件相關。(路透)

連日來熱浪襲捲佛羅里達州，民眾紛紛前往海邊戲水消暑，不料接連發生雷擊事件，造成一死兩傷，而死者是正在度蜜月的新婚男子，令人遺憾。

根據今日美國報(USA Today)報導，佛州沃盧西亞郡(Volusia County)海灘安全海洋救援隊(Beach Safety Ocean Rescue)發言人馬爾佛斯(Tamra Malphurs)透過電子郵件證實，本月20日中午12時30分左右，來自科羅拉多州、29歲男子羅森克蘭(Jake A. Rosencranz)在新士麥那海灘(New Smyrna Beach)戲水時兩腳浸泡海水，不落發生閃電遭到雷擊，傷重身亡。

馬爾佛斯表示，盡管當時救護人員對男子施行心肺復甦術並送醫搶救，可惜還是回天乏術：「他被搬離現場時已經失去意識，最終因傷勢過重不幸離世。」 並透露事發當時，死者與新婚妻子正在度蜜月，這也是佛州今年首次發生的雷擊致死事件。

沃盧西亞郡警長齊武德(Mike Chitwood)事後也在臉書(Facebook)發文透露，死者與新婚妻子當時「在海灘慶祝新婚，不料就在可怕的一瞬間，一切全變了調。」並補充道：「我還是要感謝所有迅速採取行動、希望有機會救回一命而將他送醫急救的人員。」

無獨有偶，根據當地媒體News 6與WESH-TV報導，除了新士麥那海灘發生雷擊，同一天中午12時18分左右，距離奧蘭多(Orlando)東北方約55哩的威尼斯灣(Venetian Bay)高爾夫球場也出現閃雷，結果兩位球友當場被波及，所幸沒有大礙，無需送醫治療。

環境調查資料庫AEM宣稱，閃電在佛州並非罕見現象，根據數據顯示，2024年閃電發生次數最多就在佛州。

佛羅里達州

上一則

聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

延伸閱讀

洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20
布碌崙布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案 父親被刀捅死 兒子被劃傷

布碌崙布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案 父親被刀捅死 兒子被劃傷
太浩湖上周末風暴掀巨浪 遊艇翻覆釀6亡2失蹤

太浩湖上周末風暴掀巨浪 遊艇翻覆釀6亡2失蹤
城鎮傳真／佛州西棕櫚灘 海景豪宅弄潮兒

城鎮傳真／佛州西棕櫚灘 海景豪宅弄潮兒

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

2025-06-20 16:01
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)下周將在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(左)。(美聯社)

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

2025-06-20 14:29
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

2025-06-20 02:00
從位於西雅圖的亞馬遜(Amazon)到北卡夏洛特(Charlotte)的美國銀行(Bank of America)，規模最大的美國企業目前正在紛紛裁員。(路透)

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

2025-06-18 09:16

超人氣

更多 >
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作