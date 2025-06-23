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密州男教堂外開槍 遭信徒開車撞倒再被擊斃

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密州男在擠滿人教堂外開槍 遭信徒開車撞倒再被擊斃

記者張聲肇／即時報導
密西根州男子布朗寧(圖)22日瞄準一間擠滿信徒的教堂開槍，造成一人受傷。(美聯社)
密西根州男子布朗寧(圖)22日瞄準一間擠滿信徒的教堂開槍，造成一人受傷。(美聯社)

密西根州一名31歲男子布朗寧(Brian Anthony Browning)選在周日(22日)瞄準一間擠滿信徒的教堂開槍，造成一人受傷，當時有人見義勇為開車衝撞兇嫌，隨後教堂保全人員出面將槍手擊斃，化解危機。

根據報導，位於底特律西部、人口僅1萬7000人的韋恩市當地一所教堂22日發生槍擊案。

案發當時，教會牧師凱利(Bobby Kelly)正準備要宣講時，突然聽到槍聲；他說：「第三聲響起，我們知道發生什麼事，因為距離很近，保全人員從安全門走進來要大家出去。」

根據監視畫面顯示，有人抱起小孩或指揮孩童低頭逃跑，一名女性下令說：「快，大家都到後頭去，拜託，每個人都到後面來。」有人嚇得當場尖叫，教堂頓時陷入一片慌亂。

凱利還證實，一名遲到的信徒因為看到布朗寧開車莽撞，朝他大喊，結果身穿防彈背心的布朗寧下車還手持一把長槍，於是開著皮卡車的信徒緊急開車衝撞兇嫌。

凱利指出，由於槍手當時開車衝上草坪瞄準教堂打算大開殺戒，所幸該名信徒「英雄」行為，讓保安人員有時間擊斃槍手。

凱利還透露，槍手母親並非經常參加教會活動的信徒，只會偶爾出現，而且案發當天並未現身教會，不過曾經邀請兒子前來教會，與凱利曾有一面之緣；他說：「看起來心事重重，雖然不到具有威脅的程度，但心裡絕對有事，以至於聽不到上帝的呼喚。」

警方初步調查發現，槍手之前沒有犯罪前科，質疑行兇動機可能是「心理健康危機」引起，在搜查槍手住家時也發現好幾把長、短槍與大批子彈。

案發當時，教堂內約有150人，所幸有兩名保安人員快速擊斃布朗寧，沒有釀成大禍，警長史壯(Ryan Strong)事後舉行記者會，感謝保全團隊英勇表現；他說：「毫無疑問他們挽救很多人的性命，阻止一場大規模槍擊案發生。」

不過現場仍有一名信徒腿部被子彈擊中，所幸送醫治療後，傷勢穩定。

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