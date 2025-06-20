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失蹤8個月 康州女葬身家中「垃圾山」小型挖土機掘開垃圾找到骸骨

記者胡玉立／綜合報導
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康州73歲退休女警探瑪麗·諾塔朗傑洛失蹤數月後，警方2月下旬在她家堆積如山的垃圾中，找到了她的骸骨。(格拉斯頓伯里警局)
康州73歲退休女警探瑪麗·諾塔朗傑洛失蹤數月後，警方2月下旬在她家堆積如山的垃圾中，找到了她的骸骨。(格拉斯頓伯里警局)

康乃狄克州格拉斯頓伯里(Glastonbury)警方18日宣布，該州73歲退休女警探瑪麗·諾塔朗傑洛(Mary Notarangelo)失蹤數月後，警方2月下旬出動小型挖土機，掘開她家門口堆積如山的垃圾，找到了她的骸骨。

據少數與諾塔朗傑洛有過接觸的人透露，對鳥類著迷的她，晚年過著隱居生活，在家中照料她養的許多鳥類，偶爾會在社群媒體發布相關影片和照片。去年7月，她的一名友人報警希望警方去她家查看。這名友人稱最近一次收到諾塔朗傑洛的簡訊是那年6月12日，當時她說自己腹部絞痛、嘔吐，還跌倒了。

格拉斯頓伯里警方聲稱，他們7月曾數度尋找諾塔朗傑洛的下落，發現她位於格拉斯頓伯里鄉下道路旁的住家有明顯囤積行為，門口一座約2公尺高的「垃圾山」堵住入口，屋裡散發惡臭，籠子裡有死鳥，老鼠四處亂竄，還有一隻苟活的貓。

「一進屋，我就看到更多垃圾山、蜘蛛網和蜘蛛，」警員隆戈(Anthony Longo)在報告中寫道，「根本無路可走。要從一個房間到另一個房間，唯一的辦法就是爬過垃圾堆。」

今年2月24日，一支環保服務隊帶著一台小型挖土機到達現場；工作人員拆除了前門區域膠合板，用挖土機小心翼翼將屋內物品從洞口搬出。在幾分鐘內，諾塔朗傑洛的遺體就在瓦礫中被發現。一名律師3月被指派處理諾塔朗傑洛的遺產。警方本月18日首度發布她的死訊。

州法醫辦公室表示，由於諾塔朗傑洛的遺體大多只剩骨骼，因此無法確定死因。警方和她朋友透露，她退休前在布里奇波特市(Bridgeport)警局擔任警探，長期信奉巫術。

諾塔朗傑洛多年前的同事友人史蒂夫斯(Patti Steeves)得知死訊後難過表示，「她雖然有點古怪，但心地善良；她對自己的信仰、對工作都充滿熱情，幽默感十足。她愛動物勝過愛自己。」

退休 康乃狄克州 社群媒體

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