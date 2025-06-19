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聯邦破獲「網上情緣」殺豬盤 沒收2.25億加密幣 全球逾400人受騙

編譯盧炯燊／綜合報導
司法部18日宣布破獲國際「殺豬盤」詐騙案，查獲價值2.25億元加密貨幣，規模為歷來最大；詐騙集團利用加密貨幣平台Tether進行洗錢。(路透)
司法部18日宣布破獲國際「殺豬盤」詐騙案，查獲價值2.25億元加密貨幣，規模為歷來最大；詐騙集團利用加密貨幣平台Tether進行洗錢。(路透)

聯邦司法部18日宣布破獲國際詐騙案，查獲價值2.25億元加密貨幣，規模為歷來最大；詐騙集團利用所謂「殺豬盤」手法，全球有400多人受騙，其中包括數十名美國人。這些詐騙集團主要活躍於東南亞國家，包括緬甸、泰國及菲律賓。

所謂「殺豬盤」是詐騙集團成員透過電信及網絡，以種種手法包括「網上情緣」博取受害人信任及建立親密關係，最終以騙取金錢為目的。而加密貨幣受害者以為自己投資合法的加密貨幣，結果墮入騙局。

聯邦調查局(FBI)表示，涉及本案的是價值2.253億元，屬於加密貨幣公司Tether的USDT幣，詐騙集團透過OKX 交易所做了「數十萬次」洗錢，司法部已申請沒收這批加密貨幣，期望最後能交還受害人。

負責行動的特勤局(U.S. Secret Service) 舊金山辦事處負責人布拉德斯特里特(Shawn Bradstreet)在記者會上表示，這次查獲的2.253億元加密貨幣投資詐騙，是該局破獲歷來價值最大的同類案件。

本案其中一名嫌犯里德(Karen Read)於5月28日，在麻州戴德姆市(Dedham)諾福克高等法院(Norfolk Superior Court)受審。

據悉Tether在2023年通知特勤局，指其加密貨幣遭人非法使用。詐騙集團將從「殺豬盤」得來的加密貨幣，分散到區塊鏈上大量加密貨幣地址及帳號洗錢，以掩蓋其非法來源。Tether與加密貨幣交易所OKX共同發現，該交易所的144多個帳戶可能與「殺豬盤」有關。

Tether執行長阿杜羅(Paolo Ardoino)發聲明表示，該公司正制定數位資產標準，確保加密貨幣不會遭不法分子利用。

執法部門表示，「殺豬盤」詐騙集團來自東南亞，包括緬甸及泰國的詐騙園區，而本案追蹤到部分詐欺源頭來自菲律賓。

加密貨幣 詐騙集團 殺豬盤

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