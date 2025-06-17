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鹽湖城周末反川示威、節慶傳槍響4死 旁觀者及嬰兒送命

編譯盧炯燊／綜合報導
鹽湖城這兩天活動造成多人死傷。圖為14日的「不要國王」抗議隊伍，一人遭槍擊死亡。(美聯社)
鹽湖城這兩天活動造成多人死傷。圖為14日的「不要國王」抗議隊伍，一人遭槍擊死亡。(美聯社)

猶他州鹽湖城(Salt Lake City)連續兩天爆發槍擊事件，先是14日舉行反對總統川普的「不要國王」(No Kings)遊行抗議期間，一人遭槍擊受傷不治。接著15日在一個節日慶祝活動，兩幫青少年互相駁火，造成三死二傷。

距鹽湖城僅12哩的西谷市(West Valley City)，15日是年度西部節(WestFest)活動的最後一天。活動目的是慶祝建市，由12日到15日一連四天，內容包括嘉年華、遊行、才藝展示及煙火表演。

警方表示，當天活動到了晚上9時20分左右，兩幫青少年發生口角，當工作人員上前勸阻時，其中一個16歲少年掏出槍來開火。

結果有三人中彈死亡，包括對方一名18歲青年、一名 41歲女性旁觀者及一個8個月大嬰兒。另有兩名分別15歲及17歲男女青少年手臂中彈。

鹽湖郡郡長威爾森(Jenny Wilson)譴責事件，指暴力事件及多人死亡令人悲痛，尤其是一名無辜旁觀者及一名嬰兒喪命，都是青少年暴力造成的。

至於在14日「不要國王」抗議時遭槍擊受傷的39歲時裝設計師阿盧(Arthur Folasa Ah Loo)，送到醫院終告不治，他是。警方當場逮捕一名24歲男子甘博亞(Arturo Gamboa)及兩名維和小組(peacekeeping group)成員。

警方指，示威活動設有維和小組，職責是幫助確保集會安全。當時有小組成員發現甘博亞離開人群躲到牆後取出一支步槍，小組成員拔槍與甘博亞對峙，對方舉槍衝向人群。其中一名小組成員開了三槍，分別擊中甘博亞及旁觀者阿盧。

阿盧是時裝設計師，在當地業界頗有名氣，曾多次作客福斯電視13台的生活節目，一些設計作品曾用於迪士尼電影「海洋奇緣2」(Moana 2)的紅地毯活動。當地已為阿盧的遺屬發起籌款，至今籌得逾10萬元。

槍擊 迪士尼 猶他州

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