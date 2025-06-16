被包圍主動表明身分…政治暗殺2州議員 57歲槍手明州落網

明尼蘇達州槍擊案兇嫌博爾特15日晚間落網。(美聯社)

福斯新聞網報導，明尼蘇達州 14日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員 和兩人配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死兩傷。警方懸賞5萬元緝凶，並徵集400多條線索，57歲槍手博爾特(Vance Boelter)15日晚間於明州 西布利郡(Sibley County)落網。

明州刑事調查局(Bureau of Criminal Apprehension)局長伊凡(Drew Evans)表示，警方周日根據相關線索鎖定博爾特藏匿於西布利郡，「我們發現他的車輛和一頂帽子，疑似屬於嫌犯本人。」當地警方指出，博爾特被包圍時曾「自行表明身分」，隨即被捕。

拉姆齊郡警長辦公室(Ramsey County Sheriff's Office)於社群平台發布逮捕照片，形容這是「邪惡的面孔」。警方在聲明中說：「經過多日不懈努力，殺人兇嫌終於落網，感謝多個執法機關通力合作與社區支持，正義更進一步。」

稍早，警方循線鎖定博爾特一家七口住處，位於明尼亞波利斯(Minneapolis)西南方約50哩的西布利郡展開地毯式搜查，並警告附近居民關閉門窗與車庫，以防萬一。

當地電視台KTSP報導，案發當天上午10點左右，博爾特妻子珍妮(Jenny Boetler)駕車途中遭到警方攔檢，隨後警方在車內發現武器、彈藥、現金與護照，隨即將她拘留偵訊，但最後並未予以逮捕。