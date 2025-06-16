學者：美國政治暴力已成常態 動機理由不一

明州民眾15日在州首府聖保羅，為遇害的霍爾曼州眾議員，獻花致哀。(美聯社)

明尼蘇達州民主黨 籍州眾議員梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)14日與丈夫在住家雙雙遭到槍殺，民主黨籍州參議員霍夫曼(John A. Hoffman)與妻子，當晚稍早也遇槍擊，但躲過一劫，重傷未死。美聯社報導，美國長期以來發生許多令人感到不安的政治暴力事件，明州案件是最新實例。

根據統計，光是在過去兩個月內，美國境內發生的政治暴力事件就包括：兩名以色列大使館人員在華府被殺、呼籲釋放以色列人質的科羅拉多州遊行遭汽油彈攻擊，以及猶太 裔賓州州長官邸遭縱火；事件發生當天是猶太節日，州長與家人當時正在官邸內。

專門研究極端主義的喬治華盛頓大學(George Washington University)政治學家達列克(Matt Dallek)說，美國已邁入令人特別害怕的時期，政治暴力儼然已變成常態，可以抑制暴力的言詞、規範則紛紛被解除。他指出：「很多人都從文化當中接受這些訊息。」

受到政治影響，大規模屠殺事件層出不窮。2018年匹茲堡猶太教堂11名信徒遇害、2019年拉丁裔消費者居多的德州 艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪(Walmart)分店23名顧客被殺，2022年紐約州水牛城超市10名非裔民眾被害，兇嫌作案動機都曾引用猶太秘密集團試圖讓有色人種取代白人的陰謀論。這個論調也是支持川普限制移民政策的右翼人士常見主張。

猶太組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)統計發現，2022年至2024年間，美國總共發生61起政治兇殺事件，所有兇嫌都是右翼極端主義者。不過，2025年第一天情況卻有轉變，一名德州男子駕駛懸掛伊斯蘭國旗幟的車輛衝撞紐奧良街道造成14人死亡，男子後來被警方擊斃。

智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員為韋爾(Jacob Ware)說，如今看到來自各種意識型態的暴力行動，「感覺比以前更隨機、更混亂、頻率更高。」