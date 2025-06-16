明州槍手動機仍不明 聯邦參議員柯洛布查：與墮胎有關

明州聯邦參議員柯洛布查與遇害者之一的女眾議員梅麗莎·霍爾曼情同姐妹，是多年好友，強力譴責暴力。(美聯社)

明尼蘇達州議員槍擊 案嫌犯博爾特(Vance Boelter)仍然在逃，其行凶動機究竟為何，外界更是不得而知。有人懷疑似與「不要國王」的反川普抗議活動有關，明州民主黨聯邦參議員柯洛布查 (Amy Klobuchar)則指出涉及墮胎 議題的政治動機，因博爾特座車內查獲的一份暗殺名單中，包括墮胎倡議人士及墮胎機構名稱。

國會山莊報(The Hill)報導，柯洛布查15日在國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目上表示，博爾特顯然是出於政治動機，「與墮胎立場有某種關聯」。

柯洛布查提到了槍擊目標名單，一位看過名單的官員向國會山莊報的電視台NewsNation，名單上包括「明尼蘇達州支持墮胎的知名人士，其中包括許多公開支持墮胎政策立場的民主黨議員」。

柯洛布查說：「這起事件是出於政治動機，而且由於名單上的團體、我聽說的其他內容都包含在這份宣言中，這顯然與墮胎有關，所以這是他的動機之一。」

她也指出，調查人員還在調查槍擊案發生前，議員們與博爾特之間有過什麼來往，「同樣他們也在調查，他是否與這些議員有過某種互動？這件事還有沒有其他線索？」

然而柯洛布查建議觀眾勿多作猜測，讓警方履行職責。「警方顯然掌握了我們沒有的資訊，作為政治領導人，我們一直在努力明確傳達將有充足的時間來分析這裡發生的事情。不過現在警方正在努力呼籲報告任何目擊此嫌犯的情況，也要大眾謹慎小心、聽取執法部門要求。」

在柯洛布查發表上述言論之前，聯邦調查局(FBI)已啟動追捕博爾特並懸賞5萬元。