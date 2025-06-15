政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

福斯新聞網報導，美國明尼斯達州14日驚傳2起政治暗殺，2位州參眾議員 和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成2死2傷。警方懸賞5萬美元緝凶，並徵集400多條線索，57歲槍手博爾特（Vance Boelter）15日晚間落網。

明尼蘇達州 的州眾議員霍爾曼（Melissa Hortman）和其丈夫馬克，14日凌晨在家中遭暗殺身亡。明州 的州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子也遭同一名槍手開槍，所幸經手術搶救，2人暫時脫離危險。

州刑事逮捕局（BCA）局長艾文斯（Drew Evans）表示，當局根據聯邦與地方通緝令全力搜索博爾特行蹤，並在錫布利郡（Sibley County）發現其車輛與疑似帽子等物證。

當地警方指出，博爾特在被包圍時曾「自行表明身分」，隨即被捕。

拉姆齊郡警長辦公室（Ramsey County Sheriff’s Office）於社群平台發布逮捕照片，形容這是「邪惡的面孔」。警方在聲明中說：「經過多日不懈努力，殺人兇嫌終於落網，感謝多個執法機關通力合作與社區支持，正義更近一步。」

艾文斯指出，調查人員目前正針對超過400條線索進行查證，「這是一場流動中的搜索行動，我們持續鼓勵任何目擊可疑情況的民眾與警方聯繫。」