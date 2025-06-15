我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

福斯新聞網報導，美國明尼斯達州14日驚傳2起政治暗殺，2位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成2死2傷。警方懸賞5萬美元緝凶，並徵集400多條線索，57歲槍手博爾特（Vance Boelter）15日晚間落網。

明尼蘇達州的州眾議員霍爾曼（Melissa Hortman）和其丈夫馬克，14日凌晨在家中遭暗殺身亡。明州的州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子也遭同一名槍手開槍，所幸經手術搶救，2人暫時脫離危險。

州刑事逮捕局（BCA）局長艾文斯（Drew Evans）表示，當局根據聯邦與地方通緝令全力搜索博爾特行蹤，並在錫布利郡（Sibley County）發現其車輛與疑似帽子等物證。

當地警方指出，博爾特在被包圍時曾「自行表明身分」，隨即被捕。

拉姆齊郡警長辦公室（Ramsey County Sheriff’s Office）於社群平台發布逮捕照片，形容這是「邪惡的面孔」。警方在聲明中說：「經過多日不懈努力，殺人兇嫌終於落網，感謝多個執法機關通力合作與社區支持，正義更近一步。」

艾文斯指出，調查人員目前正針對超過400條線索進行查證，「這是一場流動中的搜索行動，我們持續鼓勵任何目擊可疑情況的民眾與警方聯繫。」

美國聯邦調查局（FBI）14日提出最高5萬美元的懸賞金，徵集線索緝凶。官員指出，槍手犯案時戴著橡膠面具，冒充警察，並攜帶一本筆記本，上面記有約70名潛在攻擊目標的姓名，其中包括這兩位州議員。他還曾向趕抵現場的員警開火，隨後逃逸。

美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。圖為明州錫布利郡警方車輛1...
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。圖為明州錫布利郡警方車輛14日擋住通往槍手自家住宅的道路。(美聯社)

眾議員 明州 明尼蘇達州

上一則

印航空難已270死 舊影片曝波音工程師不敢搭787

延伸閱讀

明州槍手還沒抓到 疑藏匿在中西部 政治人物人人自危

明州槍手還沒抓到 疑藏匿在中西部 政治人物人人自危
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫
明州議員槍案追緝進展 警方尋獲路邊疑似嫌犯隨身物

明州議員槍案追緝進展 警方尋獲路邊疑似嫌犯隨身物
「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13
明尼蘇達州州眾議會議員霍爾曼(右)及州參議員霍夫曼。(美聯社)

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

2025-06-14 19:14

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行