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明州槍手還沒抓到 疑藏匿在中西部 政治人物人人自危

編譯俞仲慈／即時報導
聯邦調查局14日正式公布明州殺害多位民意代表的涉案兇嫌博爾特，案發前後的照片。(美聯社)
聯邦調查局14日正式公布明州殺害多位民意代表的涉案兇嫌博爾特，案發前後的照片。(美聯社)

明尼蘇達州兩名州議員及其配偶遭到槍擊36多個小時，兇手仍未落網，警方已經尋獲兇嫌棄置的汽車，而且線索顯示槍手目前仍藏匿在中西部，至於犯案動機依然不明，使得明州其他政治人物人人自危。

據美聯社報導，明州刑事調查局(Bureau of Criminal Apprehension)局長伊凡(Drew Evans)15日舉行記者會證實，警方已經發現槍手博爾特(Vance Boelter)行兇前一天駕駛的座車，並找到一頂牛仔帽，確定為博爾特所有。

警方循線鎖定博爾特一家七口住處，位於明尼亞波利斯(Minneapolis)西南方約50哩的西布利郡(Sibley County)展開地毯式搜查，並警告附近居民關閉門窗與車庫，以防萬一。

當地電視台KTSP報導，案發當天上午10點左右，博爾特妻子珍妮(Jenny Boetler)駕車途中遭到警方攔檢，隨後警方在車內發現武器、彈藥、現金與護照，隨即將她拘留偵訊，但最後並未予以逮捕。

另外警方也證實博爾特行凶後曾向親友發送道歉簡訊，但對於犯案隻字未提：「我要離開一段時間，可能很快就會死去，我只想讓你們知道，我愛你們，我希望事情沒有發展到這個地步，對於給大家帶來麻煩，我深感抱歉。」

57歲的博爾特行凶後逃逸已逾36小時，不過警方初步研判他目前仍「可能」在明州境內，並針對鄰近南達科他州發出通緝，明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)接受美國廣播公司(NBC)訪問時指出：「我們相信他就在附近某處，警方會找到他，但現在大家都很緊張，因為我們知道這個人隨時都會殺人。」

同時警方在犯案現場發現一輛冒牌警車並查獲一份70人的暗殺名單，但犯案動機至今不明，名列暗殺名單的明州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)也成為警方嚴密保護對象，對此史密斯直言：「我不希望自己走到哪裡，都需要有人貼身保護，但我認為我們真的必須審視所處的形勢。」並強調：「我很感激對我個人的保護，但只要我們、無論有多少人受到人身威脅，會導致政府部門無法運作。」

明州 參議員 柯洛布查

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