明州槍案兇嫌車內發現攻擊名單 2議員名字赫然在列

警方人員14日在槍手的車內除找到一張包括想下手攻擊的人名單外，還有一堆寫有「不要國王」字樣的傳單。(歐新社)

明尼蘇達州官員表示，57歲兇嫌博爾特(Vance Boelter)14日凌晨假扮警察，先行前往眾參議員霍夫曼(John Hoffman)家中，槍擊 並重傷霍夫曼夫婦，再轉往明州女眾議員 霍爾曼(Melissa Hortman)家中，開槍射殺她及夫婿；被害人住家都在雙子城區(Twin Cities)；至截稿時，嫌犯仍未落網。

紐約時報報導，14日凌晨約2時，尚普林市警局(Champlin Police Department)接獲報案，指市內一處民宅發生槍擊案，警方趕往後發現州參議員霍夫曼與其妻伊薇特中槍受傷；應急人員在現場急救後匆匆送兩人到醫院動手術；霍夫曼夫婦倖存下來，目前仍在就醫。

14日與警員對峙的男子在槍戰中徒步逃離，警方14日已展開大規模追捕。(路透)

來自約10哩外布魯克林 公園市(Brooklyn Park)警局的警力也來到霍夫曼夫婦家中協助搶救，一名該局警官發現被害人之一為政治人物後，更十分擔憂。局長布魯利(Mark Bruley)表示，警官要求員警去女眾議員霍爾曼家中檢查狀況，霍爾曼是該社區的民意代表。

約在凌晨3時30分，兩名布魯克林公園市警員開車抵達達霍爾曼家，停靠在街道旁，發現怪異光景，一台警車或貌似警車的車輛已在那兒，車頂警示燈打開。

兩名警察逼近時，一名看似警員的男子，穿著藍色襯衫及長褲，配備看似防彈背心，還帶著電擊槍，配戴警徽，出現在大門口，然而逃離該房子。

該男子見到兩名員警時立即開槍，警員拔槍反擊，男子退回霍爾曼的屋子，目前還不知是否有人在槍戰中受傷。

布魯利警長表示，兩名警員來到房子出入口，發現霍爾曼的丈夫馬克(Mark Hortman)躺在地上，「顯然中槍」，再往屋內走幾步，先把馬克拖出來想急救，但沒過多久馬克便被宣告死亡。

更多警員被召喚到場，包圍該房子；反恐特警組抵達後派無人機進入房子，發現霍爾曼已死在房內。

警方表示，與警員對峙的男子在槍戰中徒步逃離，警方14日已展開大規模追捕。布魯利警長表示，在槍手的車內找到一張聲明書，還有想下手攻擊的人名單，兩名州議員的名字也在上面。警方表示已大略知曉嫌犯，另盤問、拘留數人，但至14日下午尚無人被收押。