身亡明州議員 霍爾曼推任內通過擴大墮胎權、娛樂大麻合法化

14日在家中被刺殺身亡的明州眾議會民主黨領袖的梅麗莎·霍爾曼(左)於2019年至2025年曾擔任明州眾議會議長，右為她的丈夫馬克．霍爾曼。(路透)

明尼蘇達州議會兩名議員14日分別在自己家中遭到暗殺，其中不幸身亡的女眾議員 梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)曾任明州眾議會議長，而且代表民主黨 積極推動立法有成。

根據紐約時報報導，明州眾議會前議長、現任眾議會民主黨領袖的霍爾曼14日清晨在位於布魯克林公園(Brooklyn Park)家中遇刺身亡，其夫馬克(Mark)也中彈身亡。

霍爾曼婚後育有兩名子女，她原是一位擁有20年經驗的資深律師，參選州眾議員以來從民主黨鐵票區脫穎而出，上次以超過20個百分點優勢贏得連任，在2019年至2025年間擔任眾議會議長。

回顧2023年，盡管民主黨人在州眾議會僅有微弱多數，但是霍爾曼發揮關鍵作用，通過了擴大墮胎權、娛樂性大麻合法化以及要求雇主提供帶薪探親假、病假等一系列重大法案。

去年州議員選舉結果，眾議會兩黨席次不相上下，控制權一度陷入膠著，最終霍爾曼同意共和黨領袖麗莎·德穆斯(Lisa Demuth)擔任議長，其卓越的談判技巧與務實精神也深獲州議會朝野認同。

霍爾曼選舉總幹事蓋爾(Jerry Gale)對於霍爾曼孜孜不倦的精神，讚譽有加，不過隨著明州政治立場分歧，作風溫和的霍爾曼也不免開始擔憂個人安全，蓋爾透露：「我確信她在競選過程中偶爾也會有所擔心。」

14日在家中遭槍擊受重傷的明州參議員霍夫曼(左)，經過手術搶救後逃過死劫。他自2013年參選以來，已連任四屆州參議員。(美聯社)

至於另一名受害者、州參議員霍夫曼(John A. Hoffman)與妻子也雙雙遭到槍擊，經過手術搶救後幸運逃過死劫，州長華茲(Tim Walz)透露：「我們謹慎樂觀認為他們可望從此次暗殺行動中倖存。」

現年60歲的霍夫曼出生於懷俄明州 ，原本從事行銷公關工作，與妻子伊薇特(Yvette)育有一女，目前定居於明尼阿波利斯(Minneapolis)北郊錢普林(Champlin)，其住處早已公開在州議會官網。

霍夫曼自2013年參選以來，連任四屆州參議員，上次選舉以10個百分點優勢獲勝，目前擔任參議會「民眾服務委員會」(Human Services Committee)主席，去年他曾說：「我主張跨黨派合作，我堅信本州進步之路在於廣納各方意見，無論哪個政黨居多數。」