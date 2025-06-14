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明州槍案57歲兇嫌 與2任州長關係緊密 反墮胎立場強烈

編譯廖振堯／即時報導
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明尼蘇達州警方14日調查後，鎖定57歲男子博爾特涉嫌重大。(歐新社)
明尼蘇達州警方14日調查後，鎖定57歲男子博爾特涉嫌重大。(歐新社)

明尼蘇達州警方14日表示，假扮警察登門並槍擊重傷明州州參議員霍夫曼(John Hoffman)夫婦、槍殺州眾議員霍爾曼(Melissa Hortman)夫婦的57歲兇嫌博爾特(Vance Luther Boelter)，商業背景豐富、與兩任明州州長關係緊密、反墮胎立場強烈，聯邦調查局(FBI)已懸賞5萬元緝拿。

據報導，博爾特曾在雀巢、食品公司台爾蒙(Del Monte)、連鎖加油站便利商店Marathon Speedway等大型企業工作，現為一家保全公司Praetorian Guard Security Services的主管。

2016年，博爾特獲明州前州長戴頓(Mark Dayton)任命為州長勞動力發展委員會的民營部門代表至2019年，之後再獲現任州長華茲(Tim Walz)任命為同一委員會的商業成員，任期於2023年1月結束。該委員會是由州議會設立的無薪外部委員會，並非州長任命的內閣職位，然而一份2019年文件顯示華茲批准任命並寫道「我最信任你的正直、判斷力和能力」。

盡管博爾特曾在民主黨籍州長手下任職，但他最後一次登記投票是2022年以共和黨選民登記；還曾在2019年於領英(LinkedIn)敦促大家投票，不過未提到投給任何候選人或政黨。

警方在博爾特的車上發現一份約70人的潛在攻擊目標名單，包括其它州的官員、倡導墮胎權的人士和機構。他的車裡還有一疊全國性的反川普抗議活動「不要國王」(NO KINGS)傳單，槍擊案發生後明州官員取消了原定14日舉行的所有相關活動。州長華茲稱這是「出於政治動機的暗殺」。

博爾特已知的住址是明州西布利郡(Sibley County)的一處鄉村住宅，身高6呎1吋(約193公分)、體重220磅(約100公斤)，頭髮和眼睛為棕色，14日早上於明尼亞波利斯(Minneapolis)最後一次露面，當時他戴著淺色牛仔帽，身穿深色長袖襯衫、淺色褲子，手提一個深色包。聯邦調查局懸賞5萬元，可撥打通報熱線1-800-225-5324或透過網站提交線索。

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