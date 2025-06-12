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溫斯坦案重審 主要性犯罪成立 另1罪名不成立 第3罪名尚無結果

記者胡玉立／綜合報導
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前好萊塢製片人溫斯坦11日坐在輪椅上出庭聆聽宣判。(美聯社)
前好萊塢製片人溫斯坦11日坐在輪椅上出庭聆聽宣判。(美聯社)

好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性犯罪官司重審，11日有初步結果。溫斯坦在這起具里程碑意義的案件中，被判其中一項最高性犯罪罪名成立，但另一項罪名不成立；陪審團尚未就第三項罪名達成一致看法，12日將繼續審議。

2020年好萊塢最具權勢人物溫斯坦在紐約法庭被定罪，5項指控中，2項掠奪性侵罪名成立，被判23年刑期。本案被視為#MeToo運動關鍵時刻。但去年紐約高等法院推翻該定罪，指部分證人證詞具有偏見，全案發回曼哈頓法院重審。

重審後11日判決結果裁定，溫斯坦2006年強迫其製片助理哈莉(Miriam Haley)為其口交，犯下刑事性犯罪行為。

哈莉在法庭外表示，她希望這是最後一次判決，此案「令人精疲力竭，有時甚至讓人感到不人道」，「但今天的判決給了我希望」。

至於溫斯坦的另一項刑事性行為指控，陪審團裁定不成立。波蘭出生的模特兒卡婭·索科拉 (Kaja Sokola)指控溫斯坦在2006年強迫她口交。雖然指控被判不成立，索科拉仍表示這場裁決「對所有人來說都是巨大勝利」，它「閤上了我人生中飽受痛苦的篇章」。

陪審團12日將繼續審議溫斯坦涉嫌在2013年襲擊新人演員曼恩(Jessica Mann)，他面臨三級性侵指控。根據紐約州法律，三級性侵指控的處罰比一級刑事性行為輕。

現年73歲的溫斯坦始終否認性侵犯或強暴任何人。11日的審判過程中，溫斯坦敦促法官結束審判；他說：「我命在旦夕；而且，這一切很不公平，是該宣布審判結束的時候了。」

與此同時，陪審團的審議工作也狀況頻頻，內部關係緊張。陪審團主席9日抱怨自己感覺受到霸凌，稱其他陪審員迫使他人改變主意並談論指控之外的資訊，另有陪審員請求免除職務；溫斯坦的律師這幾天曾數度請求宣告審判無效未果，被法官一一駁回。

溫斯坦2022年在洛杉磯因另一起強姦案，被判處16年有期徒刑，該案也正在上訴中。

好萊塢 紐約州 曼哈頓

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