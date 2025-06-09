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洛杉磯男打傷聯邦警察 遭列「頭號通緝犯」FBI懸賞5萬元

編譯盧思綸／即時報導
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FBI發出通緝公告，該名嫌犯被列為「高度危險人物」。(取材自FBI官網)
FBI發出通緝公告，該名嫌犯被列為「高度危險人物」。(取材自FBI官網)

加州洛杉磯爆發多起針對移民及海關執法局（ICE）掃蕩無證移民行動的抗議，警民衝突持續升級9日進入第三天。洛杉磯當地媒體KTLA報導，一名在派拉蒙地區抗議的男子因投擲石塊、破壞公物車，導致一名聯邦警員受傷，遭美國聯邦調查局（FBI）列為「頭號通緝犯」，並懸賞5萬美元逮人。

根據FBI洛杉磯辦公室聲明，該事件發生7日下午3時30分左右，地點為阿隆德拉大道（Alondra Blvd）。

官方並未公布嫌犯身分、傷勢及損壞情況細節，但強調此人「應視為持武器且具危險性」，呼籲知情者提供線索。

聲明表示：「我們提供最高5萬美元的獎金，以獲取能協助確認、逮捕並起訴該名嫌犯的相關資訊。」

面對衝突持續升溫的洛杉磯示威，美國總統川普7日批准動員國民兵因應情勢，美國國防部長赫塞斯也研擬動用附近現役陸戰隊成員協助。

川普8日下午再度發文表示，「洛杉磯這座曾經偉大的城市，如今已被非法移民與罪犯入侵。現在，暴力叛亂的暴民攻擊我們的聯邦探員，企圖阻止遣返行動。」

川普稱已指示國土安全部長、國防部長與司法部長等，協調其他部門採取一切必要行動。

美國FBI對頭號要犯設下不同的懸賞金，以恐怖分子賓拉丹為例，FBI訂出高達5000萬美元的懸賞金。

洛杉磯 非法移民 FBI

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