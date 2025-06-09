露營地水洗鼻腔 德州婦染噬腦阿米巴蟲身亡

德州 一名71歲健康婦女在露營地用自來水沖洗鼻竇，結果感染噬腦阿米巴蟲，竟至病亡。

疾病防治中心 (CDC )5月29日發布的每周致病與死亡報告，列舉了上述罕見的病例。患者用自來水沖洗鼻腔不到四天，就出現發燒、頭疼和「神智錯亂」等嚴重症狀。雖然醫生診斷出她疑似罹患原發性阿米巴腦膜炎或原發性阿米巴腦炎(Primary Amebic Meningoencephalitis)並投藥治療，她仍在發病八天後死亡。

經過調查，CDC確認患者腦脊液中含有40餘種內格里阿米巴--環境中自由營生的單細胞阿米巴原蟲，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)會感染人類。 福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞原蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。

CDC說，福氏內格里阿米巴原蟲一般稱為「噬腦阿米巴」，是一種在淡水湖泊、河流和溫泉裡都能生長的單細胞有機生物。「如果含噬腦阿米巴的水從鼻腔進入腦部，可能感染原發性阿米巴腦炎。通常美國每年染此疾者不到十人，幾乎每一患者都因而死亡。」1962年到2023年，美國有164個病例，存活者僅四人。

德州衛生廳健康服務處說，該女子未曾下水嬉戲，但據稱「數度」用未煮沸但濾淨過的自來水沖洗鼻竇。

CDC建議民眾，為了避免感染，跳入淡水湖或河裡，或潛水時，先捏住或夾住鼻子；泡溫泉時，頭部保持在水面上；別挖淺水的水底，因為阿米巴喜歡淺水環境；洗鼻竇、清鼻腔，一定要用蒸餾水或煮沸過的水。

去年，用沖鼻器沖洗鼻腔，導致噬腦阿米巴感染的案例，至少有兩件。