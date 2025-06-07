北卡男童違規穿越馬路遭撞死 父母被控過失殺人

北卡州一名七歲男童穿越馬路遭汽車撞死，父親簡金斯(右)和母親艾薇(左)被控過失殺人。(加斯頓郡警局照片)

北卡 州一名七歲男童5月27日穿越馬路時遭汽車撞死，父母被控過失殺人，法官裁定150萬元保釋金，目前仍在押。

警方說，這名男孩在夏洛特西部加斯托尼亞(Gastonia)和一名10歲男童一起在非斑馬線路段穿越馬路時，被一輛切諾基吉普車( Jeep Cherokee)撞成重傷，送醫後死亡。

過了兩天，他30歲的母親艾薇(Jessica Ivey)和31歲的父親簡金斯(Samuele Jenkins)遭過失殺人和輕忽孩童兩項重罪和輕忽兒童輕罪指控。ABC地方新聞台說，10歲男童是死者的哥哥。

加斯托尼亞市警局調查後發現，兩童「步入交通路線時，沒人看管」，「這種情況下，成年人有責任確保子女的安全，因此須予究責」。

簡金斯夫婦5日出庭過堂，法官裁定150萬元交保。網路資料顯示，兩人目前仍被羈押在加斯頓郡監獄，還未對法官表示認罪或不認罪。

死者母親的公設辯護人以案情才開始為由，未表意見；父親的律師也還未收到正式文件，不便對案情發表意見。

警方說，肇事的76歲老婦未受到刑事指控。警局說，「迄今沒有證據顯示汽車駕駛有超速或犯錯，因此不予提告」。市警局交通組說，「駕駛人一直很合作，本局仍在主動調查案發原委」。

警方未公布死者的名字，但父母親被捕前接受地方新聞台訪問時，講出孩子名叫列均德(Legend)，兩兄弟首次從離家兩條街的購物中心走路回家，就發生這種事。媽媽說，「真慘，我仍震驚不已」，「好難過，我哭個不停，我丈夫也痛哭」。

艾薇要駕駛人還她寶貝兒子公道，「她這種人還能夠開車上路，我真的不以為然」。

簡金斯說，事故發生時，兩個兒子還在跟他講電話。「我聽到大兒子叫道，『噢我的天，列均德，不好了、不好了』，我趕快掛電話 ......衝出去找他們。」這對被控罪的夫妻下次出庭訂在6月20日。