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假扮監獄官員 前阿州警長「歐扎克魔鬼」越獄12天被捕

記者張聲肇／綜合報導
5月25日從阿肯色州卡里科岩石監獄越獄的阿州小鎮前警長哈丁，6月6日在距離該監獄西北方1.5哩處落網。(美聯社)
5月25日從阿肯色州卡里科岩石監獄越獄的阿州小鎮前警長哈丁，6月6日在距離該監獄西北方1.5哩處落網。(美聯社)

因強暴和殺人坐牢，外號「歐扎克魔鬼」(Devil in the Ozarks)的前阿肯色州小鎮前警長哈丁(Grant Hardin)，5月25日從阿州卡里科岩石監獄(Calico Rock Prison)越獄，6月6日在距離該監獄西北方1.5哩處落網。

艾札德郡( Izard County)警長辦公室在臉書發文表示，警方藉由指紋確認哈丁的身分。

為了追捕哈丁，當局出動邊境巡邏隊的機動小組BORTAC參與。聯邦海關與邊境保護局(CBP)指出，機動小組備有「特殊工具，也有充分經驗，能在複雜地形環境，從事高風險作業。」聯邦調查局還懸賞2萬元，請民眾提供線索。

追捕他的機動小組「能力高超，也獲跨部門支持」，在阿肯色北部崎嶇地形區搜捕。首席邊巡隊員查維茲(Gloria I. Chavez)說，小組成員的獨特能耐與訓練正好符合此一「重要任務」所需，「本局全力支持州與地方官員抓捕這名危險逃犯」。

ABC引述官方文件說，56歲的哈丁越獄當天「服裝、舉止」一如監獄官員，以致門口值班人員打開大門，讓哈丁大大方方地從阿州北部監獄小出口逃逸。官員強調，他逃獄所穿的不是「監獄制服」，一定是｢自製或有人從外面帶進來」給他的。

當局出動直升機、無人機、警犬、全地形車搜捕哈丁，但長達兩周一無所獲。州監獄管理局發言人說，崎嶇的地形、茂密的樹林、起伏的丘陵，加上連日下雨，不利搜捕。

哈丁2016年在接近阿肯色和密蘇里州界、人口約僅450人的小鎮蓋特威(Gateway)任警長。哈丁射殺59歲的艾普頓(James Appleton)，被控一級謀殺，於2017年10月向法庭認罪。他另因強姦阿肯色羅傑斯鎮一名女教師， 曾於1997年被法院定罪。他惡名昭彰，成為2023年電視影集「「歐扎克魔鬼」的素材。

邊境 阿肯色州 密蘇里州

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