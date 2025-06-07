參與大型非法賭場犯罪 佛州警長被控敲詐勒索

佛州奧西奧拉郡警長羅培茲參與龐大非法賭場陰謀，遭到指控並被停職。(美聯社)

佛州 奧西奧拉郡(Osceola County)警長羅培茲(Marcos Lopez)參與龐大非法賭場陰謀，警方調查這件利益逾2100萬元的案子後，發現他涉嫌重大， 5日將他逮捕，並以敲詐勒索、共謀敲詐勒索兩項罪名，對他提出犯罪指控。

佛州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)辦公室5日宣布偵破大型賭場詐欺和公務員貪腐案。羅培茲目前被囚禁在雷克郡(Lake County)的監獄。

監獄紀錄顯示，羅培茲不得交保，預定6月30日出庭，是否已聘任律師，暫不清楚。檢察長辦公室表示，本案還在繼續調查，可能會對其他人提出指控。

檢察長辦公室指出，羅培茲一開始接受個人付款和政治捐獻，並保護賭場，後來轉為「利用職權幫賭場迴避執法單位」。羅培茲2020年首度當選警長，2024年連任。

檢方指控羅培茲「擔任多重角色，擴大並保護這家非法企業，」2023年聯邦國土安全部 和佛州執法廳聯手調查，破獲該企業的非法運作，實乃「犯罪組織」─在佛州中部雷克郡、奧西奧拉郡等地經營非法賭博事業，總共賺取2160萬元非法利潤。

2020年羅培茲當警長後繼續為其效勞，從而分得一杯羹。他四名屬下也是同案被告。

羅培茲被逮捕後，州長德桑提斯 隨即簽署行政命令，將他停職，同時任命佛州公路巡邏警察中區主管布萊克曼(Christopher Blackmon)接替羅培茲的警長職務。

奧西奧拉郡經理費雪(Don Fisher )說，郡政府未參與本案調查，因為警長是與郡政府或郡行政委員會不同屬的官員，「本郡官員支持布萊克曼擔任臨時警長」。

佛州執法廳廳長格拉斯(Mark Glass )說，「身為執法人員，就要遵守高於其他行業的操守和品行標準。本案顯示，羅培茲辜負了奧西奧拉郡選民對他的信任以及對他操守的期待。佛州的警長不僅是警局和員警的領導人，也是社會和選他們擔任警長的公民的領袖」。