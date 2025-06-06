走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

已遭收押的密西根大學中國籍博士後研究員簡雲清。(薩尼拉克郡警長辦公室)

密西根大學研究員簡雲清(Yunqing Jian，音譯)及其男友劉尊勇(Zunyong Liu，音譯)被控涉嫌走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)來美；紐約郵報5日報導，這兩名中國公民並非首次偷渡這種對農作物具有致命毒性的真菌入境。國會議員表示，聯邦調查局(FBI)可能截獲某種「潛在生物武器」；專家指出，這種真菌已存在於美國，但若設法讓它產生抗藥性或更易傳播，則有可能摧毀美國農業。

劉尊勇在杭州浙江大學擔任研究員，他去年7月從上海搭機抵達底特律機場，被海關人員發現涉嫌將含有「禾谷鐮孢菌」的包裹偷運入境。劉尊勇一開始否認走私，但後來承認他打算將這些真菌送至密西根大學實驗室供進行研究。劉當場被拒絕入境，遣返中國。

劉尊勇及簡雲清3日被提起刑事訴訟後，川普 政府高級官員表示，「這是對美國食品供應鏈的攻擊。」眾院 情報委員會主席克勞福德(Rick Crawford)表示，「中共試圖動用其所有戰爭工具削弱美國。若這種病原體成功入侵農作物，可能對美國農業生產者造成重大經濟損失。」共和黨籍愛阿華州聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)則稱，「川普政府和聯邦執法部門搶在這種『潛在生物武器』危及美國糧食供應前，阻止了它。」

羅格斯大學分子生物學家艾布賴特(Richard Ebright)表示，禾谷鐮孢菌每年對美國農業造成2億至4億元損失；這種真菌已在美國流行40多年，再次引入美國本身並不構成新威脅；但如果加以處理使其產生抗藥性或更易傳播，可能摧毀美國農場。美國應檢測該真菌樣本，以查找任何被篡改的證據。

與此同時，當局調查劉簡兩人的通訊紀錄發現，這並非兩人首度討論將這種真菌走私到美國。2022年8月12日的「微信 」對話中，劉即建議簡將種子藏在鞋內。一天後，簡搭機自首爾抵達舊金山；當局審查她的入境紀錄發現，她沒有申報攜帶任何生物材料。

簡雲清3日被當局暫時拘留；拘留聽證在5日舉行。