我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已遭收押的密西根大學中國籍博士後研究員簡雲清。(薩尼拉克郡警長辦公室)
已遭收押的密西根大學中國籍博士後研究員簡雲清。(薩尼拉克郡警長辦公室)

密西根大學研究員簡雲清(Yunqing Jian，音譯)及其男友劉尊勇(Zunyong Liu，音譯)被控涉嫌走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)來美；紐約郵報5日報導，這兩名中國公民並非首次偷渡這種對農作物具有致命毒性的真菌入境。國會議員表示，聯邦調查局(FBI)可能截獲某種「潛在生物武器」；專家指出，這種真菌已存在於美國，但若設法讓它產生抗藥性或更易傳播，則有可能摧毀美國農業。

劉尊勇在杭州浙江大學擔任研究員，他去年7月從上海搭機抵達底特律機場，被海關人員發現涉嫌將含有「禾谷鐮孢菌」的包裹偷運入境。劉尊勇一開始否認走私，但後來承認他打算將這些真菌送至密西根大學實驗室供進行研究。劉當場被拒絕入境，遣返中國。

劉尊勇及簡雲清3日被提起刑事訴訟後，川普政府高級官員表示，「這是對美國食品供應鏈的攻擊。」眾院情報委員會主席克勞福德(Rick Crawford)表示，「中共試圖動用其所有戰爭工具削弱美國。若這種病原體成功入侵農作物，可能對美國農業生產者造成重大經濟損失。」共和黨籍愛阿華州聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)則稱，「川普政府和聯邦執法部門搶在這種『潛在生物武器』危及美國糧食供應前，阻止了它。」

羅格斯大學分子生物學家艾布賴特(Richard Ebright)表示，禾谷鐮孢菌每年對美國農業造成2億至4億元損失；這種真菌已在美國流行40多年，再次引入美國本身並不構成新威脅；但如果加以處理使其產生抗藥性或更易傳播，可能摧毀美國農場。美國應檢測該真菌樣本，以查找任何被篡改的證據。

與此同時，當局調查劉簡兩人的通訊紀錄發現，這並非兩人首度討論將這種真菌走私到美國。2022年8月12日的「微信」對話中，劉即建議簡將種子藏在鞋內。一天後，簡搭機自首爾抵達舊金山；當局審查她的入境紀錄發現，她沒有申報攜帶任何生物材料。

簡雲清3日被當局暫時拘留；拘留聽證在5日舉行。

川普 眾院 微信

上一則

哈佛對川普禁令提出法律挑戰 海外學生焦急等待結果

下一則

水電費5元、儲蓄10元…要女兒繳房租學理財 阿州媽咪玩真的

延伸閱讀

台灣續留美國匯率操縱觀察名單 愛爾蘭瑞士也被納入

台灣續留美國匯率操縱觀察名單 愛爾蘭瑞士也被納入
這家美國連鎖超市400多種商品降價

這家美國連鎖超市400多種商品降價
美中駐日大使網上舌戰 拿哈佛與天安門互戳傷疤

美中駐日大使網上舌戰 拿哈佛與天安門互戳傷疤
川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11
紐時報導，馬斯克2024年跨足政壇，一些熟識他的人士對他頻繁使用藥物、情緒波動以及對生育更多孩子的執念感到擔憂。一些女性也在提出訴訟，爭奪所生子女的監護權。(歐新社)

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

2025-05-31 04:15

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案