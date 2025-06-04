嫁禍證人 無證客偽造殺川普信件 企圖讓證人被逐

威斯康辛州男子史考特 被控偽造威脅川普總統性命的信件。(密爾瓦基郡警局)

威斯康辛州男子史考特(Demetric D. Scott)2日被控偽造威脅川普 總統性命的信件，試圖嫁禍他人；檢方指稱，史考特這麼做，是想讓另一名可能作證指控他犯下搶劫案的無證男子被驅逐出境。

檢方提交的刑事起訴書指稱，史考特扮演幕後黑手，使用現年54歲男子雷耶斯(Ramón Morales Reyes)的姓名和回信地址，寫了一封威脅要殺死川普的信，寄給州和聯邦官員；信中還說他會「自行遣返」回墨西哥。

國安部出示威脅總統的信。(美聯社)

國土安全部收到恐嚇信後立即發布逮捕令，白宮為此在社群媒體發布相關信件和雷耶斯照片等；雷耶斯5月21日在密爾瓦基遭移民 局逮捕。

法庭文件顯示，調查人員與雷耶斯溝通後，發現他的筆跡與信件不同，進一步明白雷耶斯應是遭史考特陷害。雷耶斯在密爾瓦基做洗碗工，與妻子和三名已是美國公民的孩子同住；他正在申請U簽證 ，該簽證是讓非法入境且遭嚴重犯罪侵害者申請。

刑事起訴書等文件顯示，史考特2023年9月在密爾瓦基撞倒姓名縮寫為R.M.的騎自行車男子；史考特撞倒對方後，用美工刀割傷對方，然後騎走對方的自行車。R.M.為此送醫治療，僅受無須縫線的輕微割傷。

警方調查該案數小時後逮捕史考特。史考特向警方表示他看到一名男子騎了他的自行車，他想把車子要回來，過程中可能用開瓶器砸了那名男子。史考特為此被控持械搶劫和嚴重毆打罪名，在密爾瓦基郡監獄待審；審判訂7月舉行。

刑事起訴書顯示，執法人員查聽史考特從監獄打出的幾通電話，他在電話中談到自己要寄出一些信件，好讓移民與海關執法局(ICE)抓走某人，這樣他的刑案就會被撤銷。文件顯示，史考特已向警方承認他寫了那些信。

檢方2日指控史考特犯下恐嚇證人重罪、身份盜竊和兩項棄保潛逃罪。3日史考特為此案首次出庭，法院設定3萬元現金保釋金，預審聽證會訂10日舉行。