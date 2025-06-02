科州圓石市傳恐攻 挺猶遊行遭投汽油彈 多人燒傷 一嫌被捕

科羅拉多州圓石商場1日在一項聲援以色列人質的遊行活動中，遭人投擲汽油彈，致多人受傷，聯邦調查局正以恐怖攻擊的方向調查，已逮捕一名嫌犯。（美聯社）

科羅拉多州圓石市(Boulder)珍珠街購物中心(Pearl Street Mall)1日驚傳恐怖攻擊。目擊者說，當天在購物中心附近街道有一場關懷滯留加薩 地區以色列人質的遊行活動，一名男性兇嫌以汽油彈攻擊遊行群眾，造成多人燒傷。

圓石市警方指出，攻擊事件發生於當地時間下午1時26分，地點在第13街與珍珠街交叉口。由於先遣急救員趕抵現場，警方呼籲民眾避開周圍路段。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，目擊者拍攝影片與照片顯示，一輛停放在舊法院前的車輛燃燒起火，一名傷者被人用擔架抬離，一名男子則被警方逮捕。嫌犯在現場高喊「解放巴勒斯坦 」。

警方消息人士說，至少五人遭到燒傷。醫療組織UCHealth證實，兩名傷患已被救護直升機送到燒燙傷中心。

圓石市警方1日下午4時在記者會上說，事發現場仍不安全，已經鎖定一部可疑車輛。警方表示，一名嫌犯已被收押。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)、副局長邦奇諾(Dan Bongino)均說這起事件是恐怖攻擊(terrorist attack)，並表示聯邦調查局探員已於下午3時30分抵達現場。

圓石市警察局長雷德芬(Steve Redfearn)表示，全案仍在調查中，警方已開始詢問目擊者，但兇嫌犯案動機為何仍有待釐清。

科州1日傳出丟汽油彈燒傷遊行民眾的攻擊事件後，聯邦調查局立刻派員調查，朝恐怖攻擊方向偵查。（路透）

民主黨籍科州州長波利斯(Jared Polis)在社群媒體 X發文寫道，正在密切關注圓石市攻擊事件的最新發展，對受傷與受到衝擊的民眾表示慰問。他表示：「不管任何形式的仇恨行動都無法讓人接受。」

波利斯說，相關細節持續曝光，科州與地方機關、聯邦執法機關合作，全力支持調查。

遊行行動主辦單位「為生命而跑」(Run for Their Lives)指出，這次活動並不是示威抗議，而是和平步行，對遭挾持到加薩(Gaza)人質與人質家屬表達團結，並且呼籲釋放人質。主辦單位義工集合時間是下午1時，從珍珠街與第8街(8th Street)路口開始步行，要走完跟購物中心占地相等街道，然後在法院前集結拍攝影片。