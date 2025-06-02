科州圓石市傳恐攻 挺猶遊行遭投汽油彈 多人燒傷 一嫌被捕
科羅拉多州圓石市(Boulder)珍珠街購物中心(Pearl Street Mall)1日驚傳恐怖攻擊。目擊者說，當天在購物中心附近街道有一場關懷滯留加薩地區以色列人質的遊行活動，一名男性兇嫌以汽油彈攻擊遊行群眾，造成多人燒傷。
圓石市警方指出，攻擊事件發生於當地時間下午1時26分，地點在第13街與珍珠街交叉口。由於先遣急救員趕抵現場，警方呼籲民眾避開周圍路段。
哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，目擊者拍攝影片與照片顯示，一輛停放在舊法院前的車輛燃燒起火，一名傷者被人用擔架抬離，一名男子則被警方逮捕。嫌犯在現場高喊「解放巴勒斯坦」。
警方消息人士說，至少五人遭到燒傷。醫療組織UCHealth證實，兩名傷患已被救護直升機送到燒燙傷中心。
圓石市警方1日下午4時在記者會上說，事發現場仍不安全，已經鎖定一部可疑車輛。警方表示，一名嫌犯已被收押。
聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)、副局長邦奇諾(Dan Bongino)均說這起事件是恐怖攻擊(terrorist attack)，並表示聯邦調查局探員已於下午3時30分抵達現場。
圓石市警察局長雷德芬(Steve Redfearn)表示，全案仍在調查中，警方已開始詢問目擊者，但兇嫌犯案動機為何仍有待釐清。
民主黨籍科州州長波利斯(Jared Polis)在社群媒體X發文寫道，正在密切關注圓石市攻擊事件的最新發展，對受傷與受到衝擊的民眾表示慰問。他表示：「不管任何形式的仇恨行動都無法讓人接受。」
波利斯說，相關細節持續曝光，科州與地方機關、聯邦執法機關合作，全力支持調查。
遊行行動主辦單位「為生命而跑」(Run for Their Lives)指出，這次活動並不是示威抗議，而是和平步行，對遭挾持到加薩(Gaza)人質與人質家屬表達團結，並且呼籲釋放人質。主辦單位義工集合時間是下午1時，從珍珠街與第8街(8th Street)路口開始步行，要走完跟購物中心占地相等街道，然後在法院前集結拍攝影片。
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