科州挺猶遊行遭扔汽油彈 FBI局長：這是針對性恐攻

科州1日傳出丟汽油彈燒傷遊行民眾的攻擊事件後，聯邦調查局立刻派員調查，朝恐怖攻擊方向偵查。（路透）

美國科羅拉多州圓石市（Boulder）發生一起以汽油彈攻擊遊行群眾的攻擊事件，聯邦調查局局長巴特爾稱這是「針對性」的恐攻行動。警方表示已羈押1名男性犯嫌。

路透報導，事件發生地點鄰近1場為聲援關押在加薩 （Gaza）的以色列 人質所舉行的活動。圓石市警察局長瑞德芬（Stephen Redfearn）說，目前僅掌握「非常初步」的攻擊相關資料，但他表示，警方在接獲報案說有人持武「放火燒人」之後，已逮到男性犯嫌。

儘管聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）形容這起事件為「針對性恐怖攻擊」，但瑞德芬強調，目前臆測犯案動機還為時過早。

瑞德芬說：「目前我們還沒有把此案稱為恐怖攻擊事件。」他表示，部分受害者的傷勢與燒傷相符。

法新社報導，遭攻擊鎖定的團體當時正在示威，要求釋放仍被巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩的以色列人質。

下午1時30分前不久爆出攻擊案。1支看似拍下攻擊過程的影片顯示，1名赤裸上身的男子握著透明噴霧瓶，在他面前的草地燃起大火之際來回走動。

影片可以看到幾名身穿紅色T恤的人在照顧1名躺在地上的民眾，而赤身男子則朝他們大喊「終結猶太復國主義者」、「巴勒斯坦解放了」以及「他們是殺人犯」等。

以色列駐聯合國大使發聲明說：「針對猶太人的恐怖主義不只發生在加薩邊境內，而是已燒到美國的大街上。」

聲明說：「別弄錯了，這並非政治示威，這是恐怖主義。」