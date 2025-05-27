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猶他州52年前大學生失蹤懸案破了 靈媒準確預言遺體所在

中央社鹽湖城26日綜合外電報導
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23歲布瑞克於1973年10月12日從大學宿舍失蹤，警方近52年來都破不了案子。圖為山麓示意圖，非新聞事件圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tan Danh）
23歲布瑞克於1973年10月12日從大學宿舍失蹤，警方近52年來都破不了案子。圖為山麓示意圖，非新聞事件圖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tan Danh）

調查人員表示，猶他州一名大學生失蹤超過50年，一名靈媒準確無誤地預言他的遺體最終被找到之處。調查人員本月稍早了結這起長年懸案。

「紐約郵報」（New York Post）報導，23歲的猶他大學4年級生布瑞克（Douglas Brick）活躍於多個學術組織，他於1973年10月12日從宿舍失蹤，警方近52年來都破不了案子。

警方和救援人員當時大力搜索，但一無所獲，多年來成了一樁懸案。

去年秋天，案情出現突破，一名獵人在猶他大學旁的山麓發現顱骨碎片，隨即通報當局。

根據猶他大學的新聞稿，DNA（去氧核醣核酸）實驗室以一名在世親屬的基因做比對，結果為99.9%相符，終於在本月初確定這塊顱骨屬於布瑞克。

布瑞克的家人透過聲明說：「我們從未放棄尋找道格（Doug，布瑞克的暱稱）失蹤的原因…我們因為終於有了一些答案而感到安慰。過了52年，這個結果雖然悲傷，卻堪稱奇蹟。」

根據新聞稿，偵查人員斯圖爾森埃格（Heather Sturzenegger）和戴爾（John Dial）2022年接手此案時，只有一堆互相矛盾、沒有方向的線索。

有人猜測布瑞克輟學，在他方展開新生活；也有人認為他可能已逃出國。

直到獵人在黑山（Black Mountain）發現風化的顱骨碎片，案情有了突破。

新聞稿提到，雖然警方靠著先進科學結案，卻有一名靈媒在調查中扮演重要角色，早在顱骨碎片被發現的35年前就預言布瑞克的命運。

布瑞克的母親唐娜（Donna）逝於2010年，她生前寫日記記述她的想法和案情進展。她1990年提及一段奇遇，讓調查人員印象深刻。

唐娜寫道，她在鹽湖城一家百貨公司購物時，遇見一名自稱靈媒的店員。

根據日記所述，唐娜問道：「或許妳能告訴我，我兒子發生了什麼事。」靈媒回答：「他真的很希望妳找到他。」

這名靈媒揭露一些當時沒人知道的失蹤案細節，並告訴唐娜，布瑞克去了校園旁的山麓，想在那裡終結生命，但他後來很害怕，由於天色暗下來，他滑了一跤。

戴爾在聲明中說：「這些細節讓我印象深刻…顱骨所在的地方，我搜索時經過的地勢，兩邊都非常陡峭鬆軟，我當時白天都很難踩穩，也很難分辨方向。」

調查人員說，他們仍不清楚布瑞克的死因。

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