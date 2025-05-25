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暗殺川普未遂 20歲刺客行兇前半年 邊念書邊想犯案

編譯潘勛／即時報導
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川普刺客庫克斯2022年高中畢業時的紀念照。(美聯社)
川普刺客庫克斯2022年高中畢業時的紀念照。(美聯社)

2024年在賓州造勢上開槍企圖暗殺川普的20歲刺客庫克斯(Thomas Matthew Crooks)行兇之前半年，一方面正申請由社區學院轉學到四年制大學攻讀工程學位，為光明前途築夢，另方面也同時在策畫暴力攻擊；顯示其內心世界的矛盾、甚至是衝突。

至今外人仍不瞭解庫克斯行刺川普的動機。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)透過檢是他生前最後幾個月的電子郵件、網路文章等，試圖窺探這位年輕人的心思。

多封電子郵件顯示，庫克斯一方面想繼續攻讀工程學科，他的出勤紀錄、學業成績、及課堂餐與程度，都獲得教授稱讚；另一方面他卻在著手策畫行刺川普。這種行動做的下場，要不是入獄，就是被射殺。這結局，終於在2024年7月13日應驗。

庫克斯是細心認真的學生，SATs考了1530分，但選擇先去讀學費便宜的社區學院，他對顧問說，自己已開始存錢，準備轉學。他認真看待學業，要是科目得分不理想，還會找教授抗議，大多數課業都得到A。他的語文教授2022年12月寫道，「再次感謝你本學期對課堂的貢獻，沒有你上課一定不一樣」。

雖然庫克斯在社區學院專注於工程、電腦等科目，但幾次寫作作業中也顯示，他對聯邦政府及大企業深表懷疑。

2024年1月，庫克斯雖然忙著潤飾申請書，想轉學到四年制大學，但也在設計炸彈。他向燃料供應商Hyperfuels網路下單訂了兩加侖的硝基甲烷，過了12天還沒出貨，他還用加密電子郵件詢問原因。但庫克斯最後並未使用炸彈攻擊川普。

川普長期親信、現任白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)資助的非營利機構「美國第一司法」(America First Legal)委託賓州律師岑默龍(Wally Zimolong)提出訴訟，要求公布與庫克斯相關的文件、求學紀錄，聯邦大陪審團還向社區學院發傳票，取得庫克斯的電子郵件及作業文章。

但所有公布的證據不但未能解釋庫克斯的犯案動機，反而產生更多疑點，令人費解。

庫克 川普 賓州

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