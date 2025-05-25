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德州偷渡新招 藏身乾草捆 警識破

編譯廖振堯／綜合報導
偷渡非法移民的新招，在無證客藏在中空的圓柱形乾草捆中。(費耶特郡警長辦公室)
偷渡非法移民的新招，在無證客藏在中空的圓柱形乾草捆中。(費耶特郡警長辦公室)

德州警方在例行交通攔查中，意外發現非法移民的偷渡新招：躲在圓柱形的乾草捆(hay bale)中；兩位當地居民也因協助藏匿而被拘留。

每日郵報(Dailymail)報導，費耶特郡(Fayette County)緝毒警官圖曼(Randy Thumann)19日下午12點50分左右在弗萊托尼亞鎮(Flatonia)附近的10號州際公路上攔查一輛連著拖車的白色福特F-250，拖車上載著十幾個乾草捆。仔細檢查後，警方發現這些乾草捆中間挖空、以金屬網作框架，成為多名偷渡客的秘密隔間，照片中可看到裡頭的人手抓金屬網向外探視。

來自堪薩斯州的拖車駕駛弗蘭德斯(Delbert Flanders)被攔查後送往醫院接受治療。兩名休士頓居民被確認為協助偷渡的同夥，分別是22歲的蘭伯特(Adanaylo Lambert)、25歲的費南德斯(Lency Delgado Fernandez)，面臨聯邦和州的人口走私相關罪行指控。

在乾草捆內的無證客則已移交給美國移民與海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)處理，調查仍在進行。這次破獲行動得到多個機構的協助，包括德州公共安全部、弗拉托尼亞警局、費耶特郡警長辦公室及緊急醫療服務部門。

費耶特郡警長科倫內克(Keith Korenek)在臉書上發文，表示人口私運販子繼續找到越來越有創意且危險的方法，將人們運送過德州的高速公路；而隨著夏季德州中部氣溫飆升，科倫內克稱這種偷渡手段「不只是掩人耳目而已，還危及人們的生命」。

網友也紛紛同意，有人稱「罪犯的創新思維真是難以置信！」，也有人說現在德州中部的天氣光是走到車旁就很痛苦了，「那些可憐的人們在乾草捆裡、沒有通風的情況下肯定像是被烘烤一樣。我慶幸自己從未經歷過那種絕望的感受。」

德州警方在例行交通攔查中，擋下一輛乾草捆拖車，意外發現非法移民的偷渡新招。(費耶...
德州警方在例行交通攔查中，擋下一輛乾草捆拖車，意外發現非法移民的偷渡新招。(費耶特郡警長辦公室)

德州 偷渡客 非法移民

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