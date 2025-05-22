華府槍案2死者是情侶 槍手犯案後「佯裝目擊者」

美國華府21日晚間驚傳槍擊事件，造成2名以色列使館人員中彈身亡。(路透)

華府首都猶太 博物館外21日晚間驚傳槍擊事件，造成2名以色列 使館人員中彈身亡。美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名年輕死者為情侶，準備訂婚，而目擊者轉述，槍手犯案後一度假裝是目擊者在現場待了10分鐘以上，隨後要求警衛報警並坦承「為了加薩 」犯案。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述2名執法消息人士透露，1名男性死者為以色列外交官，另1名女性死者為以色列使館職員。

猶太裔社區關係委員會（Jewish Community Relations Council）會長赫博（Ron Halber）告訴CNN，「2名年輕死者是情侶，才準備要訂婚，一起共度餘生」。

另外，目擊者瑪莉努奇（Sara Marinuzzi）告訴CNN，槍手犯案後「佯裝是目擊者」，並在現場等待警方抵達超過10分鐘，之後才聲稱「是為了加薩而做的」。

瑪莉努奇憶述，當晚9時左右，突然傳出不只一聲槍響，「隨後一名男子跑進中心，警衛給了他一瓶水，試圖安撫他」。她說：「他當時行為有些異常，大家以為他是目擊了槍擊事件」。

瑪莉努奇表示，這名男子當時還請保全打電話報警。約10分鐘後警方抵達，男子便承認犯案，並大聲喊道：「是我做的，我是為了加薩！解放巴勒斯坦！」

另一名目擊者席格（Paige Siegel）在案發後曾與槍手短暫交談，當時她還不知道對方就是凶手。她說，「我走過去問他還好嗎，他一邊低聲重複『叫警察、叫警察』，一邊回答說他沒事。我問他有沒有中彈，他說沒有」。

席格描述，槍手「當時看起來嚇壞了，讓人覺得他無害」。

席格透露，「當時我們一群猶太人都在一個房間裡，可能被槍手隨機選中成為目標。那個恐怖分子就坐在我們之中」。

根據華府當局稍早記者會，槍手是來自芝加哥的30歲左右男性羅德里格斯（Elias Rodriguez），疑為獨自犯案，目前已遭拘捕。

警方與美國聯邦調查局（FBI）正就動機展開多重方向的深入調查，包括是否涉及恐怖主義或反猶太仇恨犯罪。