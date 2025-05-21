我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華府爆槍響 傳以色列使館職員2人中彈身亡

2以色列駐美職員遭槍擊身亡 美司法部長到場 槍手動機尚不明

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府西北區的猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成1男1女中彈。(取材自X平台@EYakoby)
華府西北區的猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成1男1女中彈。(取材自X平台@EYakoby)

美聯社報導，美國國土安全部長諾姆（（Kristi Noem）表示，華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館職員中彈身亡。目前沒有關於槍手的進一步消息，且當局尚未公布作案動機。

諾姆在社群平台X發文證實消息，槍擊案發生地點為位於華府西北區的美國首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外，該館距離聯邦調查局（FBI）華府辦公室僅數步之遙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國猶太委員會（American Jewish Committee）執行長德區（Ted Deutch）表示，該組織當晚正在猶太博物館舉辦活動。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，她與華盛頓特區代理聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）已抵達槍案現場。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）譴責此次攻擊是一起「令人髮指的反猶恐怖主義行為」。他在X發文表示，「我們相信美國當局將對這起犯罪行為的肇事者採取強力行動。以色列將持續堅決行動，捍衛我們的國民與代表，無論他們身處世界何地」。

華府警方尚未公布槍擊動機的細節，呼籲民眾迴避華府西北部地區，預計稍晚召開記者會說明。

以色列 槍擊 猶太

上一則

經營華爾街公司30年…商長盧特尼克將所有權轉移給子女

下一則

惡意軟體已遭瓦解 微軟：全球近40萬電腦感染 會竊密碼與錢包

延伸閱讀

傳再擊殺哈瑪斯領袖…內唐亞胡放話要「控制整個加薩」

傳再擊殺哈瑪斯領袖…內唐亞胡放話要「控制整個加薩」
以色列總理：哈瑪斯領袖可能已被擊斃

以色列總理：哈瑪斯領袖可能已被擊斃
美巴關係降級 白宮正式關閉巴勒斯坦事務辦公室

美巴關係降級 白宮正式關閉巴勒斯坦事務辦公室
傳以色列準備打擊伊朗核設施 美調動空射彈藥、空中演習

傳以色列準備打擊伊朗核設施 美調動空射彈藥、空中演習

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病