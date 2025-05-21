關水助越獄 紐奧良監獄維修工被捕 被控10項罪名

紐奧良監獄16日有10名囚犯把洗手間的馬桶移開後，從牢房破牆鑽出去越獄，還在牆上留下「太容易啦，哈哈哈」幾字。(路透)

紐奧良監獄16日10名囚犯集體越獄，經調查發現，33歲的監獄維修工威廉斯(Sterling Williams)被逼關掉流向廁所的水，幫助囚犯越獄；他在被捕後，被控10項促成逃獄的罪名。

囚犯把洗手間的馬桶移開後，從牢房破牆鑽出去，還在牆上留下「太容易啦，哈哈哈」幾字，還畫了一個箭頭指向上的洞取笑當局。

調查發現幾項案安全漏洞，包括牢房門鎖失靈，囚犯趁唯一值班警衛取食時逃逸。包括謀殺等重罪犯逃走後，過了幾個小時居然都未向上報告。警方已抓回四名逃犯，六名仍在逃。

奧良郡警長哈特遜(Susan Hutson)20日向紐奧良市議會表示，她要為本案「負全責。作業流程失敗、延誤通告等都是原因，但也有故意違犯之處─本局所屬人員選擇違法，有以致之。我們仍在追查每一個涉案人」。

即使被市議員逼問，哈特遜仍不保證不會再有「看不緊囚犯」的事故，因為監獄編制員額目前只達60%。

她說，逃犯鑽出牢房後，還把後面的鋼管割斷、弄彎，繼續往外鑽出去。用什麼工具把鋼管鋸斷，目前不知。

當局懷疑有內應通外鬼，警局有三名員工已遭停職，20日逮捕第一個嫌疑人。威廉斯的保釋金為110萬元，目前仍在押。

路易斯安那州檢察長辦公室說，維修工威廉斯坦承，某逃犯「勸我最好把水關掉」，「要不然就挨刀，」另一名逃犯試圖拿走威廉斯的手機，用手機上的付款軟體買東西。

市議員湯瑪斯(Oliver Thomas)責怪警長未盡到保護員工的責任，讓員工害怕到不敢上報有人打算越獄。「我們不能讓囚犯經營監獄，更不容他們威脅監獄員工」。