康州華婦日本旅行失蹤 2年後找到遺骸

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，經過兩年多後終於發現她部分遺骸。(取自GoFundMe網站)

康乃狄克州 華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德(Pattie Wu-Murad)2023年4月10日獨自在日本 中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，經過兩年多後終於發現她部分遺骸，然而她的死因充滿問號，家人希望能找到更多證據來了解真相。

在吳-穆拉德失蹤後，美國及日本搜救隊、美國駐日大使館乃至聯邦調查局也派員，在熊野古道周圍大規模搜索，但始終無發現。直到今年5月17日，家人在臉書貼文表示，5月9日收到消息指發現她的遺骸，下一步將安排遺骸返回美國，也希望揭開餘下的許多疑團。

當時60歲的吳-穆拉德剛退休 ，由於酷愛旅遊，於是獨遊熊本及準備徒步約11英里前往大阪，這段旅程原本約需7到9個小時，然而最終杳無音訊。她也原計畫從大阪到奈良與一對日本夫婦見面，結果也未出現。

家人在貼文描述，2024年9月即她失蹤一年半後，曾有日本漁民在奈良縣十津川村一條小溪附近，發現她的背包及一隻登山鞋，但地點偏離她計畫徒步的熊野古道，日本警方搜索後並沒有其他發現。

今年4月27日，一個曾參與搜索的美國成員再到日本，希望在發現背包的區域找尋線索，結果再發現幾件屬於她的物品及一塊疑似人類股骨，經過與女兒的DNA比對後，證實骸骨屬於吳-穆拉德。

丈夫柯克(KirkMurad)在她離奇失蹤後曾表示，最後一次與妻子通話是在2023年4月7日傍晚，當時妻子說會去熊野古道，約需4天左右。其間她又透露腳趾不適，因此柯奇估計她「錯信他人搭上順風車」遇上不測，但這個說法沒有證據能夠證實。

在妻子遺骨被發現後，柯克向康州媒體表示，相信未來幾個月乃至幾年內，會有更多的人追查此事，也許他們會發現更多證據。

吳-穆拉德小時跟著家人從台灣遷到美國，與丈夫於1986年認識，1990年結婚，育有3名子女，生前熱愛遠足，到過法國、西班牙、約旦及埃及等地，原本打算從日本返美後，2024年再度外遊兩個月。