鼓手遭移民局逮捕 搖滾樂團「水牛領主」歐洲演唱會辦不成

搖滾樂團「水牛領主」(Lord Buffalo，暫譯)的鼓手賽義德(Yamil Said)於12日遭聯邦海關與邊境 保護局(CBP )官員「強行帶下飛機」；賽義德的犯罪紀錄隨後曝光，樂團不得不「心碎」宣布取消歐洲巡演。

每日郵報(Daily Mail)報導，CBP官員12日在達拉斯福和市(Dallas Fort Worth)國際機場把賽義德從飛機上押走。

樂團14日發出聲明表示，賽義德「尚未獲釋，我們聯絡不上他」，並表示墨西哥裔的賽義德持有綠卡。

樂團表示，取消(歐洲)巡演令他們「心碎」，「我們正與移民律師合作，盼了解更多訊息並確保他獲釋」。

國土安全部(DHS)事後表示，賽義德雖然是合法永久居民，但他因未執行的逮捕令和犯罪紀錄而遭到逮捕。

DHS表示，「賽義德至少兩度違反禁制令，因而發出逮捕令。若你來到我們的國家卻違法，就會被捕；當他試圖離境時，遭CBP官員逮捕，移交當地執法部門」。

樂團在臉書(Facebook)的貼文中，未評論當局的指控，寫道「我們不太瞭解目前情況，但我們鼓手的家屬和法律團隊要求我們在此期間尊重他們的隱私」。

樂團透露，賽義德「已聘請律師」，重申「我們真的不知道發生什麼事」。

德州播客節目「KUT新聞」(KUT New)取得的網路監獄紀錄顯示，賽義德違反禁制令涉及重罪，但相關指控細節並未公布。

川普總統矢言打擊有犯罪紀錄的移民，在美墨邊境部署軍隊，對墨西哥和加拿大徵收關稅，主張美加在阻止非法移民 入境美國方面做得不足，並把暴力搶劫與販毒猖獗的委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)等幫派列為恐怖組織。