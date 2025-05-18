我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反川普被針對？新州政治網紅在芝加哥機場被訊問

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

鼓手遭移民局逮捕 搖滾樂團「水牛領主」歐洲演唱會辦不成

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

搖滾樂團「水牛領主」(Lord Buffalo，暫譯)的鼓手賽義德(Yamil Said)於12日遭聯邦海關與邊境保護局(CBP)官員「強行帶下飛機」；賽義德的犯罪紀錄隨後曝光，樂團不得不「心碎」宣布取消歐洲巡演。

每日郵報(Daily Mail)報導，CBP官員12日在達拉斯福和市(Dallas Fort Worth)國際機場把賽義德從飛機上押走。

樂團14日發出聲明表示，賽義德「尚未獲釋，我們聯絡不上他」，並表示墨西哥裔的賽義德持有綠卡。

樂團表示，取消(歐洲)巡演令他們「心碎」，「我們正與移民律師合作，盼了解更多訊息並確保他獲釋」。

國土安全部(DHS)事後表示，賽義德雖然是合法永久居民，但他因未執行的逮捕令和犯罪紀錄而遭到逮捕。

DHS表示，「賽義德至少兩度違反禁制令，因而發出逮捕令。若你來到我們的國家卻違法，就會被捕；當他試圖離境時，遭CBP官員逮捕，移交當地執法部門」。

樂團在臉書(Facebook)的貼文中，未評論當局的指控，寫道「我們不太瞭解目前情況，但我們鼓手的家屬和法律團隊要求我們在此期間尊重他們的隱私」。

樂團透露，賽義德「已聘請律師」，重申「我們真的不知道發生什麼事」。

德州播客節目「KUT新聞」(KUT New)取得的網路監獄紀錄顯示，賽義德違反禁制令涉及重罪，但相關指控細節並未公布。

川普總統矢言打擊有犯罪紀錄的移民，在美墨邊境部署軍隊，對墨西哥和加拿大徵收關稅，主張美加在阻止非法移民入境美國方面做得不足，並把暴力搶劫與販毒猖獗的委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)等幫派列為恐怖組織。

非法移民 CBP 邊境

上一則

反川普被針對？新州政治網紅在芝加哥機場被訊問

延伸閱讀

曼谷大樓地震倒塌奪數十命 泰國法院發出逮捕令

曼谷大樓地震倒塌奪數十命 泰國法院發出逮捕令
聽五月天香港演唱會 首富李嘉誠被問賣巴拿馬2港口風波

聽五月天香港演唱會 首富李嘉誠被問賣巴拿馬2港口風波
陳曉東「差評」GD演唱會遭圍剿 忙改口大讚「Good Performer」

陳曉東「差評」GD演唱會遭圍剿 忙改口大讚「Good Performer」
8個月身孕非法入境美 瓜地馬拉女和新生4天公民面臨遣返

8個月身孕非法入境美 瓜地馬拉女和新生4天公民面臨遣返

熱門新聞

圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

2025-05-14 19:34

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃