涉藏匿非法移民 威州女法官「妨礙執法」被起訴

威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴上訴法院女法官杜根。（路透）

聯邦大陪審團日前(13日)起訴威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴上訴法院女法官杜根(Hannah Dugan)，指控她阻礙執法、藏匿非法移民 免於被捕，此案恐讓川普 政府與地方執法單位針對共和黨 全力掃蕩移民的對立進一步升高。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，民主黨譴責川普政府拿杜根來殺雞儆猴，以冷卻司法界對於共和黨全力掃蕩移民的反彈聲浪。

檢方4月以書面起訴杜根；按聯邦司法規定，檢方可以用起訴書直接起訴被告或者提出證據給大陪審團，由陪審團決定起訴與否。

川普首次任內曾起訴一名麻州法官，指控被告協助一名男子由法院後門偷溜出去，以避開守候在外的移民執法人員，不過該案最後被駁回。

檢方指控，杜根4月18日得知美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)探員就在法庭外等著逮捕弗洛列茲-魯伊茲(Flores-Ruiz)，卻掩護被告與辯護律師一起從陪審團室後門離開。

法院文件指出，弗洛列茲-魯伊茲2013年被遞解出境後又非法入境，3月間被密爾瓦基郡檢方指控三項家暴罪行，4月18日出席審判庭應訊。

文件指出，當時法庭書記官曾提醒杜根，移民及海關執法局的探員就在外面走廊等候，引起杜根不滿並痛斥「荒謬」，隨即離開審判席返回法官休息室。

起訴書指出，杜根隨後與另一位法官與等著逮人的探員針對弗洛列茲-魯伊茲逮捕行動，經過一番唇槍舌劍，杜根下令他們去找審判長並要求他們離開法庭。

接著杜根回到法庭，貌似對著弗洛列茲-魯伊茲與其律師說：「你們等著，跟著我走。」隨即陪同兩人從陪審團室後門離開法院，當聯邦探員驚覺不對勁，也衝出法院，經過一番追逐才逮捕弗洛列茲-魯伊茲。

4月下旬威州高等法院已經將杜根停職，以挽回大眾對司法制度的信心並委任後補法官填補職缺。