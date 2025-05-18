涉藏匿非法移民 威州女法官「妨礙執法」被起訴
聯邦大陪審團日前(13日)起訴威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴上訴法院女法官杜根(Hannah Dugan)，指控她阻礙執法、藏匿非法移民免於被捕，此案恐讓川普政府與地方執法單位針對共和黨全力掃蕩移民的對立進一步升高。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，民主黨譴責川普政府拿杜根來殺雞儆猴，以冷卻司法界對於共和黨全力掃蕩移民的反彈聲浪。
檢方4月以書面起訴杜根；按聯邦司法規定，檢方可以用起訴書直接起訴被告或者提出證據給大陪審團，由陪審團決定起訴與否。
川普首次任內曾起訴一名麻州法官，指控被告協助一名男子由法院後門偷溜出去，以避開守候在外的移民執法人員，不過該案最後被駁回。
檢方指控，杜根4月18日得知美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)探員就在法庭外等著逮捕弗洛列茲-魯伊茲(Flores-Ruiz)，卻掩護被告與辯護律師一起從陪審團室後門離開。
法院文件指出，弗洛列茲-魯伊茲2013年被遞解出境後又非法入境，3月間被密爾瓦基郡檢方指控三項家暴罪行，4月18日出席審判庭應訊。
文件指出，當時法庭書記官曾提醒杜根，移民及海關執法局的探員就在外面走廊等候，引起杜根不滿並痛斥「荒謬」，隨即離開審判席返回法官休息室。
起訴書指出，杜根隨後與另一位法官與等著逮人的探員針對弗洛列茲-魯伊茲逮捕行動，經過一番唇槍舌劍，杜根下令他們去找審判長並要求他們離開法庭。
接著杜根回到法庭，貌似對著弗洛列茲-魯伊茲與其律師說：「你們等著，跟著我走。」隨即陪同兩人從陪審團室後門離開法院，當聯邦探員驚覺不對勁，也衝出法院，經過一番追逐才逮捕弗洛列茲-魯伊茲。
4月下旬威州高等法院已經將杜根停職，以挽回大眾對司法制度的信心並委任後補法官填補職缺。
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