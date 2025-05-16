內神通外鬼？紐奧良監獄集體越獄 警逮捕1人 10人在逃

路易斯安那州紐奧良監獄驚傳集體越獄事件。(美聯社)

路易斯安那州紐奧良(New Orleans)監獄驚傳集體越獄事件，由於監獄門禁森嚴，質疑有神通外鬼的不法，目前警方已經逮捕一人，並與聯邦調查局合作追捕在逃受刑人。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，紐奧良市警局局長哈森(Susan Hutson)16日舉行記者會證實，當天上午8時30分左右「奧良郡監獄」(Orleans Parish Jail)例行清點人數時，發現11名受刑人集體越獄，宣稱此事「非常嚴重且不可接受」。

根據監視器畫面顯示，午夜12時30分前囚犯先破壞牢房大門，進入特定牢房廁所後面牆壁的大洞逃逸，而且用備妥的毛毯包裹身體以免被鐵絲網割傷，哈森強調：「他們破門而出，在凌晨1時1分左右，突破監獄廁所後面的牆壁成功逃出監獄。」

警方初步調查，11名受刑人越獄後，從隔壁裝卸碼頭一扇大門逃出、翻過柵欄，再循著一條小路跑到州際公路並在附近街道脫掉身上囚服。

根據警方公布的牢房內部照片，馬桶後面牆壁被鑿出個大洞，囚犯還故意在牆上留下：「我們是無辜的」、「太容易了，哈哈」等嘲諷意味濃厚的字句。

案發後，獄方將三名失職獄警停職調查，同時紐澳良懲戒署長馬利特(Jay Mallett)也強調毋枉毋縱的決心：「這絕非單純的安全漏洞，可能有人暗中協助，而且肯定是除了個人之外有採取某種行動。」

路州檢察長穆里爾(Liz Murrill)在社群平台X發文強調：「明顯是有人失職，沒有任何藉口，我們理應進行全面調查，發生此事無法接受，一旦這些罪犯再次被捕，必須追究責任。」

監獄記錄顯示，這批越獄犯至少有四人是因謀殺或謀殺未遂入獄服刑，其餘則是犯下持槍攻擊、持槍搶劫、武裝非法監禁、毆打等多種重罪，皆為高度危險人士，因此哈森呼籲社區居民保持警戒，切勿與逃犯接觸。

隨後警方證實16日下午3時30分在熱鬧的法國區(French Quarter)逮捕一名越獄犯，路州州長蘭德里(Jeff Landry)隨即在X發文：「感謝紐奧良幹員積極且快速逮捕到第一名越獄者，還有其他十個人、你們就是下一位!」