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俄州警設局逮買春客 赫見美史上最年輕奧運摔角金牌選手

編譯俞仲慈／即時報導
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美國奧運摔角金牌選手斯奈德(Kyle Snyder)因違法召妓被警方逮捕。圖為斯奈德參加2024年巴黎奧運比賽。(路透資料照)
美國奧運摔角金牌選手斯奈德(Kyle Snyder)因違法召妓被警方逮捕。圖為斯奈德參加2024年巴黎奧運比賽。(路透資料照)

俄亥俄州警方日前布線引誘買春客上鉤，一舉逮捕十餘名涉案人，其中一人竟然是美國奧運摔角金牌選手斯奈德(Kyle Snyder)。

根據今日美國報(USA Today)報導，俄州哥倫布(Columbus)警局12日發布新聞稿證實，本月9日逮捕16名買春客，其中奧運金牌選手、現年29歲的史奈德赫然在列。

哥倫布警局為打擊非法性交易，刻意在網路散布性交易招攬廣告，引誘買春客上鉤，結果斯奈德看到廣告後，當天晚上8時15分左右透過電話與簡訊聯繫，雙方敲定在市區一家飯店碰面。

承辦警察艾伯特(Joe Albert)透露，斯奈德抵達飯店後就支付現金，要求佯裝性工作者的便衣警察提供性服務，隨即因違法召妓被警方逮捕，不過在收到檢方要求5月19日出庭的傳票後，已經當場釋放。

斯奈德出生於馬里蘭州，其父史蒂夫(Steve)是前大學美式足球運動員，目前在國土安全部擔任刑事調查員；其妻子則是雪城大學(Syracuse University)前大學足球運動員瑪蒂·帕克(Maddie Pack)。

2016年里約奧運，斯奈德在97公斤級自由式摔角項目獲得金牌，以20歲年紀成為美國摔跤史上最年輕奧運冠軍選手，同年還贏得世界錦標賽(World Championshps)冠軍、美國大學體育協會(NCAA)冠軍，成為名符其實的摔角三冠王。

斯奈德在俄亥俄州立大學(Ohio State University)求學期間，共計贏得三次NCAA冠軍，2018年畢業後在泛美運動會(Pan Am Games)與世錦賽各拿下三面金牌，堪稱戰功彪炳，於2024年入選母校體育名人堂。

2021年斯奈德參加東京奧運獲得銀牌，不過在去年的巴黎奧運僅獲得第四名，無緣得牌，成績大不如前，但是斯奈德並未放棄2028年洛杉磯奧運，目前在賓州州立大學(Penn State)接受傳奇摔跤手兼教練桑德森(Cael Sanderson)的訓練。

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