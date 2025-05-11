佛州夫妻划獨木舟驚動短吻鱷翻船 女子遭咬死

半潛於佛羅里達沼澤中的短吻鱷。(美聯社)

佛羅里達州 一對夫妻6日在河口划獨木舟卻驚動短吻鱷而翻船落水，女子遭短吻鱷咬死，享壽61歲；調查人員初步研判這是一起意外，提醒目前正值春季，也是短吻鱷最活躍的交配時期。

美聯社報導，佛州 魚類和野生動物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，FWCC)表示，這起鱷魚攻擊人的事件發生在6日下午的奧蘭多南方老虎溪(Tiger Creek)河口；老虎溪匯流進入其士美湖(Lake Kissimmee)，而事發地點靠近3月的另一宗鱷魚襲擊事件地點，當時一名女子在划獨木舟，卻被短吻鱷咬傷手肘。

調查人員7日在記者會上表示，這對夫婦水深約2.5呎的水域划獨木舟，驚動水中的一隻大型短吻鱷。受驚的短吻鱷突然劇烈震動，導致獨木舟翻覆，兩人都落水。

FWC執行董事楊恩(Roger Young)表示：「根據當事人的描述，感覺像是獨木舟漂過到鱷魚的上方，鱷魚嚇一跳。」

目擊者告訴調查人員，落水的男子試圖嚇退短吻鱷，可惜沒有成功。

FWC官員表示，死者是落水男子的妻子、住在佛州戴文波特市(Davenport)的61歲婦人辛希雅‧迪克馬(Cynthia Diekema)，尚不清楚落水男子是否受傷。

官員表示，一名獵人事後抓到一條身長逾11呎的鱷魚，懷疑是「殺人鱷」，調查人員也捕獲另一隻「可疑嫌鱷」。

FWC數據顯示，官員自1948年起追蹤佛州鱷魚咬人的事件以來，截至去年發生487宗無故(unprovoked)咬傷事件，其中339起涉及嚴重咬傷，另有27件咬死人的案例。

官員表示，最近一次致命的鱷魚攻擊發生在2023年2月，當時85歲的葛羅莉亞‧瑟吉(Gloria Serge)20日在皮爾斯堡(Fort Pierce)的住宅附近池塘遛狗時，遭一隻短吻鱷拖進池中，不幸身亡。

目擊者報案時表示，看見一隻十呎長的短吻鱷咬住瑟吉，而鱷魚原本是要獵捕她的小狗，瑟吉護狗喪命，而小狗毫髮無傷；一名獵人事後抓到並獵殺這隻長十呎、重達600磅到700磅的短吻鱷。

此外，一名23歲的男子2023年初在夏洛特港(Port Charlotte)一家酒吧後方的池塘附近遭到鱷魚攻擊而失去一條手臂 。