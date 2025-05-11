威州教會學校槍擊案 15歲女嫌父親「幫兇」被捕

威斯康辛州麥迪遜教會學校槍擊案15歲女槍手娜塔莉生前曾和父親洛普諾到靶場練習飛靶射擊。(洛普諾臉書)

威斯康辛州 麥迪遜(Madison)市去年年底發生的教會學校槍擊 案，15歲兇嫌的父親因「協助犯罪」而被捕。市警局發言人傅萊爾(Stephanie Fryer)表示，42歲男子洛普諾(Jeffrey Rupnow)，已於8日落網。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述傅萊爾聲明指出，洛普諾在8日當天凌晨約3時45分被捕，被控罪名包括「助長孩童犯罪」、兩項「提供危險武器給18歲以下人而致人於死」，三項都是重罪。

麥迪遜市警局警佐諾德奎斯特(Matt Nordquist)表示，做案用槍枝是洛普諾是在丹恩郡(Dane County)合法購得，但被他15歲的女兒娜塔莉‧洛普諾(Natalie Rupnow)去年拿到「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)開槍殺人。他女兒一直有管道到家中槍枝保險 箱，拿取那支槍及其他許多武器。

諾德奎斯特表示，洛普諾很配合偵辦。

2024年12月16日，15歲洛普諾在麥迪遜市的學校裡開槍，殺害兩人，另至少六人受傷。

警方表示顯然「很多因素綜合起來」，導致該起槍擊案，但是對洛普諾的開槍動機並沒有共識。洛普諾則在犯案後自殺。

丹恩郡法醫確認兩名死者的身分，一人是14歲的學生露比·魏嘉拉(Rubi Patricia Vergara)，另一人是42歲教師魏斯特(Erin Michelle West)。

警方表示，槍擊案發生5個月後，一位受傷學生還在住院治療。

警方判定，15歲的洛普諾顯然著迷於大規模暴力、校園槍擊案及武器，話雖如此並未透露很明顯的犯案動機。她的日記裡有大規模暴力的圖畫及視頻。警方表示，他們追蹤線上互動，認為那可能加深她對暴力、槍擊的著迷。