TikTok惡作劇跟風 維州18歲高中生半夜敲門 遭屋主槍殺

死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

維吉尼亞州 18歲高中應屆畢業生波斯沃斯(Michael Bosworth Jr.)跟風惡作劇，不料意外喪命。波斯沃斯仿效TikTok 上流行的「叮咚落跑」(ding dong ditch)惡作劇，3日凌晨去敲弗瑞吉克斯堡(Fredricksburg)一戶人家大門，朋友則在一旁錄下畫面，波斯沃斯卻遭屋主開槍射殺，同行兩人中一人也中槍送醫。

史波夕維尼亞(Spotsylvania)郡警局以謀殺罪嫌逮捕27歲屋主巴特勒(Tyler Chase Butler)，並以惡意傷害以及使用武器等罪名，對他提出指控。弗瑞吉克斯堡位於里奇蒙北方50哩。 涉嫌開槍射殺半夜來敲門惡作劇青少年的屋主巴特勒。(史波夕維尼亞郡警局)

警長辦公室說，3日凌晨3時接獲報案，稱麥肯錫路某戶住家發生竊案，「住戶開槍」。警察趕至現場時發現兩人被槍擊 傷，第三人沒事；波斯沃斯被送醫後不治。第二名傷患是未成年人，僅受輕傷，治療後出院；第三人也未成年，名字不能透露。

警方說，案發經過還在調查，「目前還沒向法院提出控罪。」

波斯沃斯的繼父說，兒子是馬沙波納克斯(Massaponax)高中摔角、袋棍球和美式足球隊員，原本天亮後就要參加學校畢業舞會，卻因跟風這場遊戲而喪命。

波斯沃斯的女友是同校啦啦隊員，聽到男友的死訊，強忍悲痛，當天晚上把男友的蝴蝶領結綁在手腕上參加舞會，表示「精神同在」。

女友在Instagram上分享兩人的照片，說「不相信這一切都是真的。我感覺活在最糟糕的夢魘當中，不知何時才夢醒。」「可是，偏偏這就是我的現實，你將永遠是我最心愛的。」

巴特勒告訴警方，有幾個青少年三更半夜想闖進他家。受傷出院的當事人則說，他們只是想錄下一段可以放到TikTok上的惡作劇影片，手機畫面可以證明，他們只是出於好玩，絕對不是想闖空門偷東西。