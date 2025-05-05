我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名長期居住台灣的美國人2日參觀羅馬競技場，自拍時企圖爬上金屬柵欄時遭刺穿脊椎。(路透)
一名長期居住台灣的美國人2日參觀羅馬競技場，自拍時企圖爬上金屬柵欄時遭刺穿脊椎。(路透)

紐約郵報引述義大利「信使報」（Il Messaggero）報導，一名長期居住台灣的美國人日前參觀羅馬競技場，自拍時企圖爬上金屬柵欄卻遭刺穿脊椎，急救人員花了20分鐘才將他救下。男子在過程中痛得哀哀叫，直到失去意識，一群路過遊客紛紛目擊他像「屍體一樣掛在圍欄上」的駭人慘狀。

根據信使報，這起事件發生在2日下午5時左右，一名長期居住在台灣的47歲美國人，到義大利羅馬競技場參觀，疑似自拍時希望取得更好的角度，因而企圖爬上拱門外圍欄自拍，不慎遭到金屬刺穿脊椎，一度呈現明顯休克狀態。目擊遊客緊急撥打電話求救。

急救人員趕往現場後，花了20多分鐘才將男子從柵欄上救下，並送往附近的聖若望醫院（San Giovanni）接受治療。男子送醫後縫了80針，所幸目前情況穩定，不過仍處於重症狀態。

這名男子在事故前已經和親友在羅馬待了好幾天，接下來將接受當地警方詢問。他的親友已經接受警方詢問，並未說明男子為何試圖爬上圍欄。

信使報引述一名目擊者表示：「真的很可怕，我看到這名男子被刺穿在圍欄上，他無法自救。」

在2021年，兩名美國遊客因夜間非法闖入競技場喝啤酒挨罰約900美元，約台幣2萬6878元。

義大利

上一則

特斯拉躺著賺的「碳權生意」有危險？眾院要廢加州空品自主權限

延伸閱讀

川普回鍋掀移民潮 美國人「申請愛爾蘭護照」創10年新高

川普回鍋掀移民潮 美國人「申請愛爾蘭護照」創10年新高
川普：本周無計畫與習通話 與中國建交是尼克森做最糟的事

川普：本周無計畫與習通話 與中國建交是尼克森做最糟的事
逛跨境電商購物車堆貨待結帳 才過一夜就漲近百元

逛跨境電商購物車堆貨待結帳 才過一夜就漲近百元
零件關稅生效，永遠改變美國汽車業

零件關稅生效，永遠改變美國汽車業

熱門新聞

前總統拜登(中)出席教宗方濟各葬禮時，由妻子吉兒(左)與一名神父攙扶護送到座位上。(美聯社)

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

2025-04-27 11:08
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

2025-04-28 09:20
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53
花旗銀行(Citi Bank)29日上午發生全國性系統故障。(路透)

花旗銀行發生全國性系統故障 儲蓄帳戶無法使用

2025-04-29 11:05

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重

離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重