美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

一名長期居住台灣的美國人2日參觀羅馬競技場，自拍時企圖爬上金屬柵欄時遭刺穿脊椎。(路透)

紐約郵報引述義大利 「信使報」（Il Messaggero）報導，一名長期居住台灣的美國人日前參觀羅馬競技場，自拍時企圖爬上金屬柵欄卻遭刺穿脊椎，急救人員花了20分鐘才將他救下。男子在過程中痛得哀哀叫，直到失去意識，一群路過遊客紛紛目擊他像「屍體一樣掛在圍欄上」的駭人慘狀。

根據信使報，這起事件發生在2日下午5時左右，一名長期居住在台灣的47歲美國人，到義大利羅馬競技場參觀，疑似自拍時希望取得更好的角度，因而企圖爬上拱門外圍欄自拍，不慎遭到金屬刺穿脊椎，一度呈現明顯休克狀態。目擊遊客緊急撥打電話求救。

急救人員趕往現場後，花了20多分鐘才將男子從柵欄上救下，並送往附近的聖若望醫院（San Giovanni）接受治療。男子送醫後縫了80針，所幸目前情況穩定，不過仍處於重症狀態。

這名男子在事故前已經和親友在羅馬待了好幾天，接下來將接受當地警方詢問。他的親友已經接受警方詢問，並未說明男子為何試圖爬上圍欄。

信使報引述一名目擊者表示：「真的很可怕，我看到這名男子被刺穿在圍欄上，他無法自救。」

在2021年，兩名美國遊客因夜間非法闖入競技場喝啤酒挨罰約900美元，約台幣2萬6878元。