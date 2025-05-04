原要飛往北卡 移民簽證無效遭羈押逾10周 死在拘留所

華盛頓州塔科瑪附近的非法移民拘留中心。自去年10月迄今，至少已有6人在拘留期間不幸死亡。(路透)

一名海地 婦女被移民 執法單位羈押十餘周後，被證實死於拘留所，而且統計數據顯示，自去年10月以來，至少已有6人在拘留期間不幸死亡。

根據今日美國報(USA Today)報導，對於44歲海地婦女瑪麗．安姬．布萊斯(Marie Ange Blaise)死於移民拘留所的不幸消息，非營利移民人權組織「海地裔橋接聯盟」(Haitian Bridge Alliance)主席約瑟夫(Guerline Jozef)表達遺憾並強調：「我們堅信她的死亡是可以避免，我們會追究聯邦移民及海關執法局(ICE )的責任並繼續對被拘留者提供保護。」

報導指出，今年2月中旬，布萊斯在美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)聖克羅伊島(Saint Croix)機場，準備搭機前往北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)，被執法人員攔下，當時ICE聲明僅強調布萊斯未持有效移民簽證，但未公布其身分。

起初布萊斯和其他在波多黎各首都聖胡安(San Juan)機場被捕的女子一起被羈押在聖胡安一處拘留所，隨後被轉移至邁阿密(Miami)北克羅姆處理中心(Krome North Processing Center)。

今年3月間，數名被羈押婦女在押解前往克羅姆途中，以匿名方式接受今日美國報採訪，揭露獄中惡劣環境。

兩名女子指控ICE將她們銬在巴士內軟禁數小時、拒絕讓她們上廁所，還強迫她們擠在狹小牢房，拒絕提供基本物資與醫療等人道支援，並向記者透露，布萊斯當時就在採訪現場，不過並未接受採訪。

隨後包括布萊斯在內等多位婦女被轉移至路易斯安納州私人拘留所，繼續羈押，接著在4月5日又被轉移至佛羅里達州龐帕諾海灘(Pompano Beach)布勞沃德過渡中心(Broward Transitional Center)，不料竟於25日晚上8時35分去世，至於布萊斯死因，ICE僅在聲明一語帶過：「正在調查。」