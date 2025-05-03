密蘇里29歲救護人員 在救護車內遭病患持刀刺死
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密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)消防局一名救護員護送一名女子搭乘救護車就醫途中，竟然遭女子持刀襲擊，最終不幸身亡。
根據新聞周刊(Newsweek)報導，救護員霍夫曼(Graham Hoffman)護送患者就醫途中，在救護車內遭到患者攻擊，不幸喪亡的噩耗傳來，堪薩斯市市長盧卡斯(Quinton Lucas)公布聲明表達哀悼：「消防護理員霍夫曼去世消息，讓我深感悲痛，今天早上我和家屬、同事們一起為他的康復祈禱，並和所有堪薩斯市人共同哀悼這位英勇公務員的離世。」
29歲的霍夫曼於2022年加入堪薩斯市消防局並擔任護理人員，KCFD消防局長葛蘭森(Ross Grundyson)在痛失這位優秀的護理人員後也悲痛表示：「霍夫曼是個充滿活力、熱愛生命、獻身服務的人。」並強調：「這起毫無意義的案件迫使一名年輕人離開家人、朋友和同事，也讓我們失去一位盡心服務保護社區居民的敬業消防員。」
根據堪薩斯市警局透露，4月27日午夜零時30分左右，警方接獲報案表示有一名女子在高速公路路肩遊盪，於是派員前往現場處理，並呼叫緊急醫療服務(EMS)支援，於是由霍夫曼陪同女子坐上救護車前往聖盧克醫院(Saint Luke's Hospital)就醫。
不料途中、也就是凌晨1時25分左右，該女子竟然持暗藏刀具攻擊並刺穿霍夫曼心臟，可惜緊急送醫搶救還是宣告不治。
案發後，檢方以一級謀殺罪與武裝犯罪等罪名起訴行兇女子，現年38歲的莎妮塔．巴索(Shanetta Bossell)23日涉嫌咬傷普拉特城(Platte City)一名員警，被指控襲警與拒捕，但在繳交1萬元保釋金後就獲釋。
不過此次因為犯行重大，保釋金提高至100萬元，目前仍在羈押當中，一旦罪名成立將面臨終身監禁。
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