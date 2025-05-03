密蘇里29歲救護人員 在救護車內遭病患持刀刺死

堪薩斯市消防局救護員霍夫曼上月底護送一名女子搭乘救護車就醫途中，竟遭女子持刀襲擊，不幸身亡。(堪薩斯市消防局)

密蘇里州 堪薩斯市(Kansas City)消防局一名救護員護送一名女子搭乘救護車就醫途中，竟然遭女子持刀襲擊，最終不幸身亡。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，救護員霍夫曼(Graham Hoffman)護送患者就醫途中，在救護車內遭到患者攻擊，不幸喪亡的噩耗傳來，堪薩斯市市長盧卡斯(Quinton Lucas)公布聲明表達哀悼：「消防護理員霍夫曼去世消息，讓我深感悲痛，今天早上我和家屬、同事們一起為他的康復祈禱，並和所有堪薩斯市人共同哀悼這位英勇公務員的離世。」

29歲的霍夫曼於2022年加入堪薩斯市消防局並擔任護理人員，KCFD消防局長葛蘭森(Ross Grundyson)在痛失這位優秀的護理人員後也悲痛表示：「霍夫曼是個充滿活力、熱愛生命、獻身服務的人。」並強調：「這起毫無意義的案件迫使一名年輕人離開家人、朋友和同事，也讓我們失去一位盡心服務保護社區居民的敬業消防員。」

根據堪薩斯市警局透露，4月27日午夜零時30分左右，警方接獲報案表示有一名女子在高速公路路肩遊盪，於是派員前往現場處理，並呼叫緊急醫療服務(EMS)支援，於是由霍夫曼陪同女子坐上救護車前往聖盧克醫院(Saint Luke's Hospital)就醫。

不料途中、也就是凌晨1時25分左右，該女子竟然持暗藏刀具攻擊並刺穿霍夫曼心臟，可惜緊急送醫搶救還是宣告不治。

案發後，檢方以一級謀殺罪與武裝犯罪等罪名起訴行兇女子，現年38歲的莎妮塔．巴索(Shanetta Bossell)23日涉嫌咬傷普拉特城(Platte City)一名員警，被指控襲警與拒捕，但在繳交1萬元保釋金後就獲釋。

不過此次因為犯行重大，保釋金提高至100萬元，目前仍在羈押當中，一旦罪名成立將面臨終身監禁。