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水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

編譯周芳苑／即時報導
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私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

私募股權高管亨普希爾(Ryan Hemphill)將他位於紐約市公寓變成駭人的「性暴力酷刑室」，五個月內強姦6名女性，並揮拳毆打、施用水刑、以電擊棒加害，還將性侵過程錄影當作戰利品，被控116項罪名，全部不認罪。

紐約市曼哈頓地區檢察官布拉格(Alvin Bragg)說，43歲的亨普希爾3月被捕在監，針對列有116項罪名的起訴書拒不認罪。他被控去年10月以來犯有掠奪性侵和其他罪行。亨普希爾也是律師，曾威脅受害者，要求她們閉嘴保密。

一旦罪名成立，亨普希爾恐將在監獄度餘生。他 2015年勒死前女友並用刀抵住她的喉嚨，最後無罪釋放。

曼哈頓助理地區檢察官柯澤爾(Mirah Curzer)告訴主審法官謝澤爾(Ann E. Scherzer)，目前已知的6名受害者只是冰山一角。

亨普希爾位於曼哈頓帝國大廈附近的公寓安裝多台監視器，調查人員已獲至少數十名其他女性影片，許多人赤身裸體、蒙上眼睛；還發現數百發子彈和大容量彈匣及大量毒品。

亨普希爾透過網站認識這6名女性，其中一些網站專為尋找有錢人的女性提供「金主爸爸」 (sugar daddy)服務；他答應提供巨款換取性交和陪伴，但有些女性最後只能拿假錢。

亨普希爾被控誘騙受害者使用手銬和其他束縛裝置、用膠帶纏住頭部和臉部、打耳光、毆打、電擊折磨。

柯澤爾認為，亨普希爾的行為令人震驚，藐視法律或法庭。

亨普希爾為了這些女受害者閉嘴，蓄意誇耀自己與執法部門和有組織犯罪團伙關係匪淺，還聲稱為了這些女性而接受金錢賄賂，最終被捕的是她們。

亨普希爾另被控賄賂證人；他與一名受害者簽約，同意支付2000元讓她撤回訴訟，並強迫一些受害者錄製視頻表示她們同意受虐。

謝澤爾擔心亨普希爾的資源足以讓他逃離美國，下令他繼續服刑，不得保釋。

亨普希爾的律師是公設辯護人，曾敦促將他轉移到康復機構處理藥物濫用。謝爾澤裁定，持續監禁是確保亨普希爾重返法庭的唯一途徑。

曼哈頓 紐約市

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