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川普為何一再放話美中正在溝通？ 中國官媒解析他策略

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

編譯俞仲慈／即時報導
美足名人堂球星夏普。圖為他2022年9月22日出席紀錄片播映活動。（美聯社）
美足名人堂球星夏普。圖為他2022年9月22日出席紀錄片播映活動。（美聯社）

入選美式足球名人堂(Football Hall of Famer)的前球星兼播客名人夏普(Shannon Sharpe)因涉及暴力性侵，被一名女子具狀告上法院，還具體求償5000萬元。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，該匿名女子20日正式向內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)地方法院，控告前美式足球(NFL)球星夏普犯下攻擊、性侵、毆打與性毆打等多項罪名。

原告以「Jane Doe」自稱，指控「Club Shay Shay」播客節目熱門主持人夏普自雙方於2023年(當時原告年僅20歲)交往以來，不斷透過「操縱與控制」(manipulating and controlling)侵害原告權益。

訴狀具體指控現年56歲的夏普於2024年10月與今年元月在賭城「對原告進行暴力性侵與強制肛交，完全無視原告要求停止的舉止」。 

訴狀寫道：「夏普對於比自己年輕30餘歲的原告，進行為期數個月的操控，不但多次搧她耳光、威脅殘忍掐死她，即使原告不斷哭泣，尖叫喊著不要，但是夏普拒絕接受，照樣性侵原告。」

當記者詢問原告在遭受攻擊期間以及遭受攻擊之後是否曾經報警，其委任律師巴茲比(Tony Buzbee)表示無法置評，不過仍強調：「對抗那些擁有權力、名聲和財富的人士，需要極大勇氣，我期待透過司法來審理此案。」 

夏普辯護律師戴維斯(Lanny J. Davis)則主張雙方你情我願，「本質上屬於性關係，而且多數情況皆由女方主動提出要求」，反控原告企圖勒索夏普，並透露當事人「寄望透過正當程序與基於事實與司法判決來證明個人清白」。 

據了解，夏普於1990年起效力丹佛野馬隊(Denver Broncos)期間曾兩度奪得超級盃冠軍，之後改換戰袍，為巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens)拿下一座超級盃冠軍杯，也是NFL史上接球、推進碼數與達陣次數最多紀錄的近端鋒(tight end)，2003賽季後退役後，因戰功彪炳於2011年入選美式足球名人堂。

夏普 超級盃 NFL

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