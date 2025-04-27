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提供不實簽證 盧安達種族屠殺通緝犯落網

編譯俞仲慈／綜合報導
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盧安達種族屠殺紀念館內陳列的部分遇害者照片。(美聯社)
盧安達種族屠殺紀念館內陳列的部分遇害者照片。(美聯社)

在1994年盧安達內戰犯下種族滅絕罪行的一名通緝犯，後來潛逃至美國，隱姓埋名定居在紐約長島養蜂維生，如今因為提供不實簽證資料，違反移民法規，被警方逮捕。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，聯邦司法部24日證實盧安達種族屠殺通緝犯、現年65歲的恩薩布麥康齊(Faustin Nsabumukunzi)因申請簽證、綠卡美國公民時，不斷偽造個資以掩飾其侵犯人權罪行，22日在長島布里奇漢普頓(Bridgehampton)家中遭到逮捕。

聯邦檢察官達勒姆(John Durham)指出：「二十多年來被告一直用謊言逃避懲罰，在美國過著他不配擁有的平靜生活，是被害人永遠無法享受的奢侈生活，所幸調查人員與檢察官不斷努力，被告最終將為其殘暴罪行負責。」

伊斯利普(Islip)聯邦法院24日舉行聽證會，恩薩布麥康齊拒絕認罪，檢方要求繼續羈押，不過承審法官塞伯特(Joanna Seybert)同意以25萬元交保。保釋金由私募基金投資客費爾舍(Steven Felsher)支付；被告准許配戴電子腳鐐為費爾舍擔任園丁。

1994年4月至7月，盧安達國內的胡圖族(Hutus)對溫和派圖西族(Tutsis)人發動種族滅絕，造成雙方約80萬人死亡，時任基比里茲(Kibirizi)地方議員的恩薩布麥康不但沒有阻止屠殺，反而為虎作倀。

法院文件顯示，被告設置路障阻止圖西人逃亡，協助胡圖族人對前者進行大規模逮捕與屠殺，還下令胡圖族武裝組織前往圖西族人藏身處，展開種族滅絕；甚至鼓勵胡圖族男子性侵圖西族婦女，以此作為種族滅絕的工具。

2008年盧安達法院判處恩薩布麥康齊終身監禁；他卻在2003年以難民身分潛逃美國，並於2007年11月取得綠卡，接著在2009年與2015年兩度申請美國公民，因此受到背景調查；同年國際刑警組織也發出紅色通緝令，最終導致聯邦政府發現其犯罪真相。

檢方指控恩薩布麥康齊在申請難民身分期間，否認參與種族滅絕而向移民官員撒謊；並在申請綠卡與公民時又反覆偽造個資，一旦罪名成立將面臨最高30年徒刑。

綠卡 長島 美國公民

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